Türkiye'de aşılama 65 yaş üstü ile devam ediyor. Aşı olanlarda şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi.

Ancak, alerjik reaksiyon şüphesi olanlar aşıya tedirgin yaklaşıyor.

"Aşı sonrası 30 dakika beklenmeli"

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Bu kişiler aşılarını aile merkezlerinde gönül rahatlığıyla yaptırabilir. Ciddi bir alerjik reaksiyon yaşamış olanlar anaflaksi yaşayanlar aşılarını hastanelerde yaptırmayı tercih etsinler. Yapıldıktan sonra 15 dakika süreyle o kurumda kalsınlar. Yüksek riskli olanlarda bu süreyi yarım saate uzatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, alerjisi olanların da çekinmeden aşı yaptırabileceğini söylüyor.

"Bir milyon aşıda yüzde 1,3 gibi risk vardır"

Aşıların her zaman alerjik reaksiyon yapma riski olduğunu söyleyen Şekerel, "Bir milyon aşıda yüzde 1,3 gibi risk vardır. Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşısında bu riskin arttığını düşünmüyoruz" dedi.

Alerjik reaksiyon şüphesi bulunanlar aşılama öncesinde antialerjik ilaç tedavisi uygulayabiliyor.

Ancak uzmanlar bu yöntemi tavsiye etmiyor.