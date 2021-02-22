Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından 12 milyon dozluk ilk teslimat geçen hafta kente ulaşmıştı.

Aşılama programında yaşlılara, sağlık çalışanlarına, bakımevi ve hava yolu personeli ile sınır aşırı nakliyat yapan şoförlere öncelik tanınacak.

Hong Kong yönetimi, Sinovac ile BioNTech-Pfizer aşılarının kullanımına onay vermişti. Daha önce sipariş verilen Oxford-AstraZeneca aşısı ise hala onay için değerlendirme aşamasında.