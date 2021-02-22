Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hong Kong'da koronavirüs aşılaması başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde koronavirüse karşı aşılama kampanyası başladı. İlk aşılar, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ile Bölge Sağlık Bakanı Sophia Chan'e yapıldı.
Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından 12 milyon dozluk ilk teslimat geçen hafta kente ulaşmıştı.
Aşılama programında yaşlılara, sağlık çalışanlarına, bakımevi ve hava yolu personeli ile sınır aşırı nakliyat yapan şoförlere öncelik tanınacak.
Hong Kong yönetimi, Sinovac ile BioNTech-Pfizer aşılarının kullanımına onay vermişti. Daha önce sipariş verilen Oxford-AstraZeneca aşısı ise hala onay için değerlendirme aşamasında.
Etiketler: Koronavirüs Hong Kong
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