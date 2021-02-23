Prof. Dr. Bilal Boztosun aile öyküsü, cinsiyet veya yaş gibi bazı risk faktörlerin değiştirilemeyeceğini ancak verilen ipuçları ile kalp hastalığı riskinin azaltılabileceğine değindi.

"Sigarayı bırakın"

Boztosun sigara içmeyi bıraktıktan bir gün sonra bile kalp hastalıklarının riskinin azaldığını söyledi:

"Sigara içilmese dahi sigara dumanı olan ortamda pasif içici olmaktan bile kaçınılması gerek. Tütün içindeki kimyasallar kalbinize ve kan damarlarınıza zarar verebilir. Sigara içilen ortamda bile bulunmayın.

Kalp hastalığı riski, sigarayı bıraktıktan bir gün sonra bile düşmeye başlar. Sigarasız geçen bir yılın ardından, kalp hastalığı riskiniz sigara içen kişinin yaklaşık yarısına düşer. Ne kadar uzun süre veya ne kadar sigara içersen iç, sigarayı bırakır bırakmaz ödül kazanmaya başlayacaksınız."

"Uykusuzluktan kaçının"

Boztosun, uykusuzluğun sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek yeterince uyumayan kişilerde obezite, yüksek tansiyon, kalp krizi, şeker hastalığı ve depresyon riskinin daha yüksek olduğunu aktardı.

Boztosun, çoğu yetişkinin her gece en az yedi saat uykuya ihtiyacı olduğunu söyledi:

"Hayatınızda uykuyu bir öncelik haline getirin. Her gün aynı saatlerde yatıp uyanarak bir uyku programı belirleyin ve buna bağlı kalın. Doktorunuza kalp hastalığı riskinizi artırabilecek bir durum olan obstrüktif uyku apnesi için değerlendirilmeniz gerekip gerekmediğini sorun. Tıkayıcı uyku apnesinin belirtileri arasında yüksek sesle horlama, uyku sırasında kısa süreli nefes almayı durdurma ve nefes nefese uyanma sayılabilir."

"Fiziksel aktivite yapın"

Günlük en az 30 - 60 dakika aktivitenin hedeflenmesi gerektiğini belirten Boztosun, düzenli, günlük fiziksel aktivitenin kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğini vurguladı:

"Fiziksel aktivite, kilonuzu kontrol etmenize ve yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet gibi kalbinizi zorlayabilecek diğer durumları geliştirme şansınızı azaltmanıza yardımcı olur. Sağlığınızın durumuna göre hızlı tempoda yürümek gibi haftada 150 dakika ılımlı aerobik egzersiz, haftada 75 dakika koşma gibi ağır aerobik aktivite veya daha kısa aktiviteler bile kalp için faydalı."

"Stresi yönetin"

Çağımızın sorunu stresin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Boztosun şunları söyledi:

"Bazı insanlar stresle aşırı yemek, içmek veya sigara içmek gibi sağlıksız yollardan baş etmeye çalışırlar. Stresi yönetmenin alternatif yollarını bulmak fiziksel aktivite, gevşeme egzersizleri veya meditasyon gibi sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.”

"Düzenli tansiyon taraması yaptırın"

Yüksek tansiyonun kalbe ve kalp damarlarına zararı olduğuna değinen Boztosun düzenli tansiyon taraması yaptırmayı önerdi:

"Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol kalbinize ve kan damarlarınıza zarar verebilir. Ancak onlar için test yapmadan, muhtemelen bu koşullara sahip olup olmadığınızı bilemeyeceksiniz. Tansiyon düzenli tansiyon taramaları genellikle çocukluk döneminde başlar. 18 yaşından itibaren, kalp hastalığı ve felç için bir risk faktörü olarak yüksek tansiyonu taramak için kan basıncınız en az iki yılda bir ölçülmelidir.”