Doğum günü ve özel günler için farklı renklerde hazırlanan aile fotoğraflarıyla, animasyon film karakterleriyle süslenen yaş pastalarda kullanılan sentetik gıda boyaları toplum sağlığını tehdit ediyor.

Çarşı, pazar ve marketlerde kolaylıkla satın alınabilen gıda boyalarında, kimyasal sentez yoluyla elde edilen renklendiricilerin fazla kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Sentetik gıda boyası tehlikesi

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gıda boyalarının son zamanlarda çocukların, yetişkinlerin bilerek ya da bilmeden tükettiği bir ürün haline geldiği söyledi:

"Gıda boyaları doğal ve sentetik olarak ikiye ayrılabilir. Doğal gıda boyaları bitkisel veya hayvansal ürünlerin renk pigmentleri alınarak elde edilir. Bunun yanı sıra kimyasal ürünler kullanılarak üretilen sentetik gıda boyaları var. Doğal gıda boyalarının insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri tespit edilememiş.

Sentetik gıda boyalarının ise özellikle çocuklarda hiperaktivite bozukluğu, bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde deri dökülmesi, astım, kansere gidecek kadar etkileri olduğu kanıtlandı. Tüketici bilerek ya da bilmeden birçok gıda boyalı ürünü tüketiyor."

Dünya sağlık örgütünün belirlediği sınıra uyulmalı

Manavoğlu, doğum günü kutlamalarında tercih edilen yaş pasta süslemesinde kullanılan gıda boyasının organik olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Özellikle çocuğunuz için doğum günü pastası yaptırdığınızda, sevdiği film karakteri süslemeleri ya da bir resim baskısı pasta üzerine oluşturuluyor. Burada dikkat edilmesi gereken, şeker hamuru üzerine kullanılan gıda boyasının doğal mı, sentetik mi olduğudur.

Dünya Sağlık Örgütü sentetik gıda boyalarının kullanımında sınırları belirlemekte. Belli bir miktardan fazla tüketilmesi insan sağlığını olumsuz etkileyeceğinden limit belirleniyor. "

Tüketici aldığı ürünü incelemeli

Tüketicinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, satın alınan ürünün neden yapıldığını, ne tür gıda boyası kullanıldığının işletmecilere mutlaka sorulması gerektiğini söyledi.

Etiketli, ambalajlı ürünlerin içeriğinin okunmasını öneren Manavoğlu, gıda boyasının dondurma, fırın ürünleri, meşrubat üretiminde yoğun kullanıldığına değindi. Manavoğlu, bu ürünlerin imalat yerlerinin ilgili kurumlar tarafından sık sık denetlenmesi ve kullanılan gıda boyası limitinin incelenmesi, ihlal durumunda da gerekli yaptırımların uygulanması çağrısı yaptı.

Düşük maliyete pasta imal eden ruhsatsız işletmeler hijyen kurallarına uymayıp sentetik gıda boyalarının ucuz olması ve fazla renk vermesi nedeniyle tercih ediyor. Evde hazırlanıp, internet ortamında satışa sunulan yaş pastalarında imalatında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve kullanılan ürünlerin kalitesi değerlendirilemiyor.