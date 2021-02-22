Göz, insanın en önemli organlarından biri… Dolayısıyla gözle ilgili her türlü sorunu ciddiye almak gerekiyor. Son dönemlerde adı sıkça duyulan, “akıllı lens” ya da “akıllı mercek” olarak da bilinen trifokal lenslerle, gözde yaşanan pek çok problem ortadan kalkıyor. Akıllı mercekler uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz olarak net görmeyi sağlıyor. Ancak gözle ilgili her konuda ciddi bir hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Çünkü bu mercekler, gerekli olmamasına rağmen kontakt lenslerden kurtulmanın yolu olarak da görülebiliyor.

Peki akıllı mercek operasyonu herkes için uygun mu? Bu operasyon hangi durumlarda tercih ediliyor? Olası riskleri neler?

Akıllı lenslerle ilgili merak edilenleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, TRT Haber’e anlattı.

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın]

Operasyon az da olsa riskli

Prof. Dr. Banu Açıkalın, akıllı merceğin gözün içine bir operasyonla yerleştirildiğini söylüyor. “Normalde katarakt ameliyatı yapılan kişilerde akıllı mercek tercih ediliyor. Hastaya ciddi bir konfor sağladığı için şu anda kataraktı olmayanlar da sadece gözlük kullanmamak için yaptırmak istiyor. Ama bu ne kadar doğru tartışılır” diyor.

Prof. Dr. Açıkalın, sözlerinin henüz başında bu operasyonu düşünenlere önemli bir uyarı yapıyor:

“Ne olursa olsun göze bir girişim yapılıyor. Yapılan, bir ameliyat. Mikrop kapma riski olabilir. Bu da gözün tamamen kaybına bile sebep olabiliyor. Ayrıca görme noktasında ödem oluşabilir ki bu, kişinin görme derecesini düşürebilir. Bunlar çok az görülen komplikasyonlar ancak sağlıklı bir gözde, sadece gözlüğü atmak için bu ameliyatın riskini almaya değer mi?”

[Fotoğraf: Getty Images]

Kataraktı olanlara tavsiye ediliyor

Hasta ve hekimin bu ameliyata birlikte karar vermesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Açıkalın, “Eğer hasta illaki bu ameliyatı istiyorsa temiz bir merkezde ve tecrübeli bir cerrah tarafından yapılmalı” şeklinde konuşuyor. Yöntem, daha ziyade kataraktı olan 50 yaş üzeri hastalara öneriliyor. Prof. Dr. Açıkalın, bunun sebebini şu sözlerle anlatıyor:

“Kataraktı varsa zaten sorun olmuyor. Hasta zaten görmüyor, o ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyatta iki merceğin birden takılması bir farklılık yaratmıyor. Hasta uygunsa ve istiyorsa tabii ki takılabilir. Zaten görmesi artık azalmış, belli bir yaşı geçmiş, diyabet, göz tansiyonu gibi hastalıkları ortaya çıkmış kişilerde bu yöntemi tercih ediyoruz.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Gençlere önerilmiyor

Bu ameliyat isteyen herkese yapılamıyor. Örneğin diyabeti ve retinasında ciddi sıkıntıları olan kişilere akıllı mercek takılması önerilmiyor. Bunun sebebi, hastalara tekrar ameliyat veya lazer tedavisi yapılması gerektiğinde sıkıntı yaşanabilecek olması.

Ameliyat edilecek hastalarda dikkat edilecek pek çok kriter de bulunuyor. Prof. Dr. Açıkalın, “Sağlam bir göze ameliyat önerilmiyor” diyor ve devam ediyor:

“Çünkü görme kusuru olsa da sağlıklı bir gözün ameliyat edilmesi söz konusu. Üstelik bazı hastalar bu lensler için çok uygun olmuyor. Belli kriterlere uygun olması lazım. Genç hastalara akıllı merceği önermiyoruz. Kontakt lens ve gözlük ile hayatına devam etmesi gerektiklerini söylüyoruz.”

