Salgın sürecinde çoğu kişi, zamanının büyük bölümünü evde geçirdi. Ancak bu durum, beraberinde hareketsizliği getirdi.

Hareketsizliğin arttığı pandemi sürecinde günlük ortalama bin 500'e düşen adım sayısı, kas gücünün zayıflamasına, diyabet, tansiyon gibi hastalıkları da tetikliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, günlük işlerin dışında, haftada 150 dakika yürüyüş yapmayı öneriyor.

"Tedbirlerle yürüyüş yapın"

İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatma Nur Kesiktaş, "Maskemizi takıp sosyal mesafelere dikkat edip, örneğin normal yürüyüşler sırasında 2 metre aralıklı tempolu yürümeyle 5 metre aralıkla koşar olarak 10 metre aralıkla egzersizlerimizi yapabiliriz. Uygun olan saatlerde hem güneş almış oluruz hem de yürüyüş gerçekten en önemli tedavi kaslar için" dedi.

"Yarım saatte 5 dakika dinlenmeli"

Salgın sürecinde bilek, boyun, omuz, dirsek ve bel ile ilgili sorunlarda da artış var. Bunun nedeni ise, teknolojik cihazlar.

Saatlerce bilgisayar ya da akıllı telefon başında kalanlar, ağrılarla yüzleşmek durumunda kalabiliyor.

Fatma Nur Kesiktaş, yarım saat bilgisayar başında duruluyorsa 5 dakika yürümenin gerekli olduğunu söyledi.

Haber: Fatma Demir Turgut