Haber Giriş: Kaynak: AA
İlaç fiyatlarında kur güncellemesi yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İlaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit euro kuru 3,81 lira oldu.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 14 Şubat 2020 tarihli fiyat değerlendirme komisyonunda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği, bu yıl için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 3,4037 liradan 3,8155 liraya çıkarıldı.
Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak
Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındığı belirtildi.
Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı ilaç euro kuru eczaneSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:32
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