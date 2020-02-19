Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 14 Şubat 2020 tarihli fiyat değerlendirme komisyonunda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği, bu yıl için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 3,4037 liradan 3,8155 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındığı belirtildi.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.