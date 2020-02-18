Omurgasındaki eğrilik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Ayşenur Songur, Ankara Şehir Hastanesi Ortopedi Travmatoloji ve Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından yapılan operasyon sayesinde dik yürüyebilecek.

"İyiyim, yürürken boyum uzadı"

Ankara Şehir Hastanesinde Ortopedi Travmatoloji ve Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından yapılan operasyonla, Ayşenur'un omurga eğriliği düzeltildi.

Ameliyat sonrasında kısa sürede yürümesi düzelen ve boyu uzayan Ayşenur Songur, "İyiyim, yürürken boyum uzadı. Çok mutluyum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İpli skolyoz ameliyatı Türkiye'de özel izinle yapılıyor

Ankara Şehir Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalı Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Atıf Aksekili, standart skolyoz ameliyatının hastanın sırtında uzun kesiler ve açık yöntemle yapıldığını söyledi.

Kapalı olarak bilinen torokoskopik yöntemde ise göğüs boşluğunda açılan küçük deliklerden omurların kamera eşliğinde vidalandığını ve bu vidalara gerdirilen banda ip geçirildiğini anlatan Aksekili, "Standart yöntemde omurgalar birbirine kaynatılıyor. Böylece omurganın hareket açıklığı kısıtlanıyor. Halk arasında ipli olarak bilinen skolyoz ameliyatında ise hastada hareket açıklığı sağlanmış oldu. Daha küçük kesilerle bu ameliyatı yapmış olduk" dedi.

Aksekili, ipli skolyoz ameliyatının, Türkiye'de özel izinle nadir merkezlerde yapılan bir operasyon olduğunu aktardı.

Omurganın "S" şekli zaman içinde düzelecek

Ayşenur'un omurgasının "S" şeklinde olduğunu belirten Doç. Dr. Aksekili, şu bilgileri verdi:

"Ameliyat, kısa vadede hastanın boyunun uzamasını sağladı. Uzun dönemde uyguladığımız torokoskopik skolyoz ameliyatı omurganın S şeklinin düzelmesini sağlarken, omurga hareket açıklığı korunmuş olacak. Ayrıca hastanın normal omurga gelişimi devam edecek. Kamera yardımıyla yaptığımız için oldukça küçük kesilerle omurgaya vida konulmasını gerçekleştirebiliyoruz. Bu ameliyatın hastalarımıza sunduğu avantajları böyle özetleyebiliriz."

"Skolyoz ameliyatları daha az kesi ile yapılabiliyor"

Göğüs Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Koçer ise Ayşenur'un operasyonunun multidisipliner olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Skolyoz ameliyatlarının büyük kesilerle yapıldığını, ancak Ayşenur'un operasyonunda video yardımıyla küçük kesiler uygulandığını dile getiren Koçer, "Multidisipliner yaklaşımla hastanın ameliyatının risklerini en aza indirip, ameliyatın başarısını artırmayı hedefliyoruz. Torokoskopik ameliyatları başta akciğer rahatsızlıklarında kullandığımız gibi artık skolyozu düzeltmekte de kullanabiliyoruz. Böylece daha az cerrahi kesi ile skolyoz ameliyatları gerçekleştirilebiliyor" ifadelerini kullandı.