İl İl koronavirüs haritası... Hangi ilde kaç vaka var? İllerdeki vaka dağılımı 7 Nisan...
Sağlık Bakanı Koca, ilk kez bazı illerdeki koronavinüs salgınının dağılım haritasını paylaştı. En çok vaka hangi ilde var? İstanbul’da hangi ilçelerde vaka yoğunluğu var? Ankara vaka dağılımı haritası... İl il koronavirüs vaka haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.
Türkiyede toplam vaka sayısı ise34 bin 109'a ulaştı.
İl il koronavirüs dağılım haritası
Toplantıda illerdeki koronavirüs dağılımına ilişkin harita da yayımlandı. Haritalarda İstanbul Ankara İzmir Kocaeli Sakarya ve Zonguldak'taki koronavirüs dağılımı görülebiliyor. Haritalarda bu şehirlerin ilçelerindeki dağılım da görülüyor. Vaka sayısı yoğun olan illerin vaka dağılımı haritaları ile beraber Türkiye geneli vaka dağılım haritası da yayımlandı.
Türkiye geneli koronavirüs dağılımı haritası
İstanbul koronavirüs dağılım haritası
İzmir koronavirüs dağılım haritası
Ankara koronavirüs dağılım haritası
Kocaeli koronavirüs dağılım haritası
Sakarya koronavirüs dağılım haritası
Zonguldak koronavirüs dağılım haritası
En çok vaka hangi ilde?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki vaka sayılarına ilişkin en son 3 Nisan’da açıklama yaptı.
Tüm illerde vakaya rastlandığına değinen Koca “ Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da.” ifadelerini kullandı.
Türkiye koronavirüs vaka sayısı haritası (3 Nisan'da açıklanan verilere göre)
İl il koronavirüs vaka sayıları (3 Nisan tarihi itibariyle)
Vaka Sayısı
İstanbul 12.231
İzmir 1.105
Ankara 860
Konya 601
Kocaeli 500
Sakarya 337
Isparta 289
Bursa 259
Adana 241
Zonguldak 197
Samsun 167
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