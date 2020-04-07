Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılacak hastaneler için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiğin aşıldığını ifade eden Erdoğan, "Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri hem gıda ve temizlik malzemeleri tedariki hem de kamu güvenliği bakımından hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı hastanesi ne zaman tamamlanacak?

Hastanenin 45 gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla hastanenin yapımının şu anda hızla devam ettiğini belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Hastane nerede?

Salgın hastanesi, Atatürk Havalimanı yakınlarındaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arazisinde yapılıyor.

İstanbul’a açılacak olan 2 pandemi hastanesi için çalışmalar başladı. Atatürk Havalimanı'nda kurulacak olan hastanenin inşaat çalışmaları @trthaber'de. https://t.co/wN8WOSMWxS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2020

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin özellikleri

Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde solunum ekipmanları ön planda olacak.

Yatak kapasitesi bin olacak hastane, 45 gün gibi kısa bir zaman diliminde tamamlanacak. Hastanenin inşası için çalışmalar 7/24 devam edecek.

Sancaktepe'de çalışmalar gece gündüz devam ediyor

Sancaktepe’nin Sarıgazi Mahallesi'nde bin yataklı hastanenin inşa edileceği alanda iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor. Alana, yeni iş makinelerinin gelişi de sürüyor.

Hastaneyi tamamlayabilmek için ekipler, 24 saat usulü çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs bulaşan kişi sayısının artma ihtimaline karşı tedbiren yapılan hastane, bin yatak kapasitesine sahip olacak.

Hastanenin, mayıs ayının ortasında hizmete açılması bekleniyor.