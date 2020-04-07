Dünyada can kaybı 100 bine yaklaştı, vaka sayısı 1 milyonu aştı. Bu süreçte elde edilen tecrübe, bütün hastalıklarda olduğu gibi koronavirüste de erken tedavinin önemini gösterdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Erken dönem tedavi dediğimiz bir aşama var o üçlü tedaviyi verdiğimizde bu aşamada çok yarar görüyor hastalar. Sonrasını biz öngöremiyoruz ama en azından takip edebiliyoruz. Takipte kullanılacak ilaçların süreleri ve zamanları var onları belirleyebiliyoruz. Hastanın kontrolü biraz daha kolay oluyor" dedi.

Hemen hastaneye başvurulmalı

Özellikle kronik hastalığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekilerin dikkatli olması isteniyor. Uzmanlar, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı belirtilerinin görülmesi durumunda hemen hastaneye başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Başlangıçta erken olursa çoğu hasta bundan rahatlıkla kurtulabiliyor. Daha sonraki aşamada ise mutlaka takip gerekiyor. Bazı hastalarda biraz daha ağır bir seyre gidiyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Tarık Aşçı