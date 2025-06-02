Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 02.06.2025 13:21

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katılanların çoğunluğu normal aralıkta değil

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına 1 milyon 143 bin 189 kişi katılım sağladı ve 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde "normal" aralığında olmadığı saptandı.

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katılanların çoğunluğu normal aralıkta değil

Bakanlığın fazla kiloluluk konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve bununla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği kampanya kapsamında 10-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi.

Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi derecelendirmesinde "normal" aralığında olmadığı görüldü.

Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kampanyaya katılan yüzde 28,2'si obez sınırları içerisinde

Kampanyanın 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin VKİ'si belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, vücut kitle indeksi derecelendirmesine göre, kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf, yüzde 31,8'inin normal, yüzde 35,8'inin fazla kilolu ve yüzde 28,2'sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranı daha fazla

Kampanyanın ikinci haftasındaki veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3'e kıyasla daha fazla olduğunu, kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8'i geçtiğini ortaya koydu.

Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor.

Bakanlık, bu hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan 10 Mayıs'ta başlattığı "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 10 Temmuz'a kadar 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılmasını hedefleniyor.

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Obezite
Sıradaki Haber
Geri ödeme kapsamındaki glukoz izlem cihazından 20 bin 267 hasta yararlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
15:02
Yozgat'ta otobüs devrildi: 3 ölü, 19 yaralı
14:51
Savunma ve havacılıkta ihracat 3 milyar dolara yaklaştı
14:48
Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak
14:59
Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83'e çıktı
14:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mobil hizmet kalitesini ölçecek
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ