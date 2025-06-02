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Sağlık
AA 02.06.2025 13:03

Geri ödeme kapsamındaki glukoz izlem cihazından 20 bin 267 hasta yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 kişinin yararlandığını bildirdi.

Geri ödeme kapsamındaki glukoz izlem cihazından 20 bin 267 hasta yararlandı
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız yararlandı. Geçtiğimiz senenin aralık ayından bugüne kadar toplam 343 milyon liraya yakın bedeli SGK tarafından karşıladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, vatandaşları destekleyici, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Diyabet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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