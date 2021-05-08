Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Rehberi'nin "Erişkin Hasta Tedavisi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Rehberde Türkiye, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılan hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçların COVID-19'a karşı antiviral olarak önerildiği ve kullanıldığı hatırlatıldı.

Klinik çalışmalar takip ediliyor

Halen pek çok ülkede bu ilaçların farklı kombinasyonlarının kullanımına devam edildiği anlatılarak, şu sözler kullanıldı:

"İlerleyen süreçte bu ajanların yaygın kullanımıyla klinik sonuçlarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkması ve COVID-19'daki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik çalışmaların yayımlanmasıyla tedavi önerileri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ancak COVID-19'a karşı etkili antiviral bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları yakından izlenip virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılabilecektir."

Bu kapsamda, rehberden COVID-19 tedavisi için hidroksiklorokin ilacı önerisi çıkarıldı.

Ampirik antibiyotik kullanımı önerilmiyor

Rehbere, COVID-19 hastalarında bakteriyel koenfeksiyonun düşük saptanması nedeniyle ampirik antibiyotik kullanımının önerilmediği ifadesi eklendi.

Ayrıca, rehberde hastanede yatan ağır zatürreli, 50 yaş ve komorbiditesi olan hastalarda favipiravir dozunun 2 kez 1800 miligram yüklemeyi takiben 2 kez 800 miligram toplam 10 gün olacak şekilde uygulanabileceği anlatıldı.