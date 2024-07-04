Heimlich'i öğrenen hayat kurtarıyor

Henry Heimlich tarafından geliştirilen manevra, acil durumlarda hayat kurtarmak için önemli bir ilk yardım yöntemi...

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, bu manevra sayesinde kurtarılan insanlara sıklıkla tanık oluyoruz. Bu videolar, milyonlarca izlenme alarak Heimlich manevrasının bilinirliğini artırıyor ve daha fazla insanın bu kritik müdahaleyi öğrenmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu tür önemli bilgilerin sosyal medyada yayılmasının, acil durumlar karşısında toplumun hazırlıklı olmasında büyük bir rol oynadığını vurguluyor. İnsan hayatı açısından bu bilinçlendirme kampanyalarının önemli bir katkı sağladığı belirtiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Heimlich manevrası nasıl yapılıyor?

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevrim, heimlich manevrasının nasıl binlerce kişiyi hayatta tuttuğunu ve bu tekniklerin sosyal medya aracılığıyla nasıl daha geniş bir kitleye ulaştırılabileceğini TRT Haber'e anlattı.

Heimlich manevrasının temel prensipleri ve doğru uygulama yöntemleri hakkında önemli bilgiler veren Dr. Çevrim, özellikle acil durumlarda nasıl doğru müdahale edilebileceği konusunda toplumu bilinçlendirme çağrısında bulundu.

Özgür Çevrim, bu uygulamaya kısmi ya da tam tıkanma durumlarında başvurulması gerektiğini söyleyerek, manevrayı şöyle anlatıyor:

“Bir elimizi kişinin göğsüne koyup solunum yolunu hafifçe aşağı alarak iki kürek kemiğinin ortasına bir saniye boyunca beş kez vurmak olacaktır.”

Çevrim, bu müdahalenin ardından nefes alamayan kişinin boğazında katı bir gıda görülmesi halinde, maddenin ileri itilmeyecek şekilde çıkartılması gerektiğinin altını çiziyor.

“Kişinin tıkanıklığını aşamadıysak kişinin arkasına geçip iman tahtası dediğimiz bölgesine yumruğumuzu koyup öbür elimizle de yumruğumuzu tutup beş kere arka arkaya baskı uygulayarak oluşan negatif basınçla o maddeyi çıkarmamız gerekmektedir.”

Yılda 263 bin kişi boğulma riski ile karşı karşıya

Özgür Çevrim, sosyal medyada sıkça karşılaşılan ve vatandaşların başarılı Heimlich manevralarına tanıklık ettiği videoların, acil durum bilincinin yaygınlaşması açısından kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

Çevrim, bu tür videoların daha da yayılması ve geniş kitlelere ulaşması gerektiğini vurgulayarak, sosyal medyanın bu tür bilinçlendirme kampanyaları için güçlü bir platform olduğunu söylüyor. Doğru şekilde kullanıldığında hayat kurtarıcı bilgilerin hızla yayılmasına yardımcı olduğunu ekliyor.

Yapılan araştırmalara göre yılda 263 bin kişinin boğulma riski ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Çevrim,

“Bu çok ciddi bir sayı. O yüzden heimlich manevrası hayatlarımız için çok önemli bir müdahale" diyerek sözlerini tamamlıyor.

