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Sağlık
TRT Haber 04.07.2024 12:49

Heimlich'i öğrenen hayat kurtarıyor

Kritik anlarda hayat kurtaran Heimlich manevrası, herkesin bilmesi gereken bir ilk yardım tekniği olarak öne çıkıyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan manevranın kullanıldığı videolar da farkındalığın artmasına katkıda bulunuyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Henry Heimlich tarafından geliştirilen manevra, acil durumlarda hayat kurtarmak için önemli bir ilk yardım yöntemi...

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, bu manevra sayesinde kurtarılan insanlara sıklıkla tanık oluyoruz. Bu videolar, milyonlarca izlenme alarak Heimlich manevrasının bilinirliğini artırıyor ve daha fazla insanın bu kritik müdahaleyi öğrenmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu tür önemli bilgilerin sosyal medyada yayılmasının, acil durumlar karşısında toplumun hazırlıklı olmasında büyük bir rol oynadığını vurguluyor. İnsan hayatı açısından bu bilinçlendirme kampanyalarının önemli bir katkı sağladığı belirtiliyor.

Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Heimlich manevrası nasıl yapılıyor?

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevrim, heimlich manevrasının nasıl binlerce kişiyi hayatta tuttuğunu ve bu tekniklerin sosyal medya aracılığıyla nasıl daha geniş bir kitleye ulaştırılabileceğini TRT Haber'e anlattı.

Heimlich manevrasının temel prensipleri ve doğru uygulama yöntemleri hakkında önemli bilgiler veren Dr. Çevrim, özellikle acil durumlarda nasıl doğru müdahale edilebileceği konusunda toplumu bilinçlendirme çağrısında bulundu.

Özgür Çevrim, bu uygulamaya kısmi ya da tam tıkanma durumlarında başvurulması gerektiğini söyleyerek, manevrayı şöyle anlatıyor:

“Bir elimizi kişinin göğsüne koyup solunum yolunu hafifçe aşağı alarak iki kürek kemiğinin ortasına bir saniye boyunca beş kez vurmak olacaktır.”

Samsun'da boğazına yemek kaçan kız heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Samsun'da boğazına yemek kaçan kız heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Öğretmen, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Öğretmen, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Çevrim, bu müdahalenin ardından nefes alamayan kişinin boğazında katı bir gıda görülmesi halinde, maddenin ileri itilmeyecek şekilde çıkartılması gerektiğinin altını çiziyor.

“Kişinin tıkanıklığını aşamadıysak kişinin arkasına geçip iman tahtası dediğimiz bölgesine yumruğumuzu koyup öbür elimizle de yumruğumuzu tutup beş kere arka arkaya baskı uygulayarak oluşan negatif basınçla o maddeyi çıkarmamız gerekmektedir.”

Heimlich'i öğrenen hayat kurtarıyor

Yılda 263 bin kişi boğulma riski ile karşı karşıya

Özgür Çevrim, sosyal medyada sıkça karşılaşılan ve vatandaşların başarılı Heimlich manevralarına tanıklık ettiği videoların, acil durum bilincinin yaygınlaşması açısından kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

Çevrim, bu tür videoların daha da yayılması ve geniş kitlelere ulaşması gerektiğini vurgulayarak, sosyal medyanın bu tür bilinçlendirme kampanyaları için güçlü bir platform olduğunu söylüyor. Doğru şekilde kullanıldığında hayat kurtarıcı bilgilerin hızla yayılmasına yardımcı olduğunu ekliyor.

Boğazına çanta kancası kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Boğazına çanta kancası kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Yapılan araştırmalara göre yılda 263 bin kişinin boğulma riski ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Çevrim,

“Bu çok ciddi bir sayı. O yüzden heimlich manevrası hayatlarımız için çok önemli bir müdahale" diyerek sözlerini tamamlıyor.
 

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