Açık 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 13.04.2026 11:55

Hayatınızı sessizce yöneten hormon: Kortizol

Sosyal medyada giderek daha sık gündeme gelen kortizol, vücudun stres yanıtını düzenleyen temel hormonlardan biri. Ancak bu hormonun günlük hayattaki rolü sanılandan daha karmaşık.

Mine Yagıcı Çiftci
Haber Prodüktörü
Haber Prodüktörü
okuma süresi
Okuma süresi

“Kortizol seviyem yüksek”, “Yüzümde kortizol şişliği var” gibi ifadeler son dönemde sosyal medyada giderek daha sık karşımıza çıkıyor. “Stres hormonu” olarak bilinen kortizol, artık yalnızca tıbbi bir terim olmanın ötesine geçerek, günlük konuşma dilinde de kendine geniş yer bulmuş durumda.

Peki kortizol nedir? Vücudumuzda nasıl bir rol oynar ve günlük hayatımızı nasıl etkiler? Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Hülya Gözü ile konuştuk.

Yorgunluk, halsizlik, özellikle karın bölgesinde ve yüzde yağ birikimi, ince ve kırılgan cilt, deride morarma, kas gücü kaybı, hipertansiyon, duygusal durumda değişimi, depresyon, anksiyete ve adet düzensizlikleri görülüyor.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Hülya Gözü

Stres durumunda devreye giriyor

Kortizol, böbreklerin üstündeki adrenal bezler tarafından salgılanan önemli bir hormon. Vücutta da önemli bir rol üstleniyor. Prof. Dr. Gözü, bunu şöyle anlatıyor:

“Kortizol vücudumuzda stres yanıtını düzenler. Bu da ‘savaş ya da kaç’ tepkisini destekler. Kortizol aynı zamanda metabolizma üzerinde etkilidir. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında rol oynar. Enerji sağlamak için kan glikoz düzeyini artırır. Bağışıklık tepkilerini düzenleyerek inflamasyonu da kontrol eder. Aynı zamanda damar tonusunu artırarak kan basıncını da yükseltir.”

Fotoğraf: Getty Images[Fotoğraf: Getty Images]

Kortizol seviyesi gün içinde değişkenlik gösteriyor

İnsan vücudundaki kortizol seviyesi elbette düz bir çizgi gibi her zaman aynı düzeyde seyretmiyor. Gün boyunca değişiklik gösteriyor. Prof. Dr. Gözü, “Sabah saatlerinde en yüksek, akşam saatlerinde ise en düşük seviyede oluyor. Kortizol düzeyi gün boyunca biyolojik döngüye bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden kortizol sabah erken saatlerde ölçülür” diyor.

Kortizol her zaman stresle yükselmiyor… “Bazı patolojik durumlarda aşırı miktarda yükselerek Cushing sendromuna neden olabiliyor” diyen Prof. Dr. Gözü, “Bu durum genellikle adrenal bezlerin aşırı aktivitesinden ya da hipofiz bezinin aşırı ACTH (Adrenokortikotropik hormon) üretiminden kaynaklanıyor” diyor.

Yüksek kortizolla nasıl başa çıkılır?

Peki, kortizol yüksekliği nelere yol açıyor? Yanıtını Prof. Dr. Gözü’den öğreniyoruz:

“Yorgunluk, halsizlik, özellikle karın bölgesinde ve yüzde yağ birikimi, ince ve kırılgan cilt, deride morarma, kas gücü kaybı, hipertansiyon, duygusal durumda değişimi, depresyon, anksiyete ve adet düzensizlikleri görülüyor.”

Ancak yüksek kortizol düzeyi elbette kader değil. Başa çıkmak için çeşitli yöntemler mevcut. Yaşam tarzı değişiklikleri bunların başında geliyor. Stres yönetimi, derin nefes egzersizleri, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku bu noktada büyük önem taşıyor.
 

ETİKETLER
Marmara Üniversitesi Sosyal Medya Uyku
Sıradaki Haber
Çocuklarda bahar alerjisine karşı kalıcı çözüm: Aşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Dünya parlamentoları İstanbul'da buluşacak
15:27
AB'nin enerji faturası 44 günde 22 milyar euronun üzerinde arttı
15:21
ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle OPEC'in günlük ham petrol üretimi martta 7,9 milyon varil azaldı
15:37
56 ilde DEAŞ operasyonu: 525 gözaltı
14:56
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
15:04
Bakan Bolat: Jeopolitik riskleri sınırlandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor
Başkentte kuruma riski bulunan Kızılca Göleti yeniden suya kavuşturuldu
Başkentte kuruma riski bulunan Kızılca Göleti yeniden suya kavuşturuldu
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ