Havalar soğumaya başladı, aktarlarda yoğunluk arttı.

Grip ve soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyenlerin tercihi şifalı bitkiler.

Bitki çaylarına yoğun talep

Aktarlarda en çok rağbet gören ürünler ıhlamur, tarçın, zencefil, ada çayı, papatya. Ayrıca özel karışımlı çaylar da çokça tercih edilenler listesinde.

Ancak şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın. Bitki çaylarının nasıl hazırlanacağını bilmek önemli.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşit çeşit bitkiler alınıyor. Uzmanlar bu ürünlerin tedavi amaçlı değil daha çok takviye amaçlı ve usulüne uygun şekilde kullanılmasını öneriyor.

"Yapraklı bitkilerin demlenmesi, köklü bitkilerin kaynatılması öneriliyor"

Aktar Cemal Kaçan, "Yapraklı bitkileri genelde kaynatma usulü değil de demleme usulü öneriyoruz. Ama köklü bitkileri biraz özünün çıkması, faydasını verebilmesi için kaynatılmasını istiyoruz" dedi.

Aktarlardaki yoğunluğun kış aylarında daha da artması bekleniyor.

Haber: Nesibe Şener