Uykunun çoğu da azı da zarar...

Düzensiz, yetersiz ve kalitesiz uyku, pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Burak Paköz, 4 saatin altında uyuyanlarla 9 saatin üzerinde sürekli uyuyanların ölüm riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor.

Aşırı uyku depresyon, obezite ve kalp rahatsızlıklarına neden oluyor

Aşırı uyumanın ilk olarak metabolizmayı etkilediğini aktaran Paköz, "Metabolizmada hareketsizliğe bağlı bir yavaşlamaya neden oluyor. Enerji harcayamadığımız için kilo alma, obezite gibi sağlık problemleri başlıyor. Ardından kalp rahatsızlıkları, kalp riskleri, inmeler dediğimiz beyin damar hastalıkları oluyor" dedi.

Çok uyumak aynı zamanda depresyona da sebep olabiliyor.

Yatak odasında gürültü, ışık, teknolojik cihaz bulunmaması gerekiyor

Uyunan ortamın izole olması ise bir diğer önemli nokta.

Uyunacak ortamda teknolojik cihazların ve gürültülü bir ışığın olmaması öneriliyor.

Biyolojik saat dışarıdan alınan uyaranlarla çalışıyor. Bu nedenle iyi bir uyku için gün içerisinde gün ışığından olabildiğince yararlanmak gerekiyor.