"Bana bir şey olmaz" dedi, aşı olmadı. Koronavirüse yakalandı, nefes almanın kıymetini anladı.

Sivas'ta çiftçilik yapan 44 yaşındaki Seyit Ali Yalçın aşı olmadı. Yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı, durumu ağırlaşınca Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

"11 gün yoğun bakımda kaldım, çok büyük sıkıntılar yaşadım"

Yalçın, aşı olmamanın pişmanlığını şu sözlerle anlatıyor:

"Yanımda yatanlar aşılıydı onlar ucuz atlattı. Ben 11 gün yoğun bakımda kaldım, çok büyük sıkıntılar yaşadım. Orada bir nefes aldığımda keşke aşı olsaydım dedim. Aşı olmadığıma pişman mıyım çok pişmanım."

Yalçın, 25 günlük tedavi sürecinde kurtulamayacağını düşündüğünü, son kez dua bile edemediğini söylüyor.

"Ne olur aşıyı olalım, aşıya karşı gelmeyelim"

Hala güçlükle nefes alan Seyit Ali Yalçın, hasta yatağından aşı çağrısında bulunuyor.

"Yoğun bakımda 11 gün boyunca salavat bile getiremedim. Hiçbir şey aklına gelmiyor. Sadece sayılı nefes, aklıma o an gelen aşı niye olmadım. Vatandaşlara, aynı benim gibi düşünenlere sesleniyorum ne olur aşıyı olalım, aşıya karşı gelmeyelim."

