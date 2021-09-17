Aşı olmayan anne adaylarının son günlerde koronavirüs nedeniyle vefat haberlerini duyuyoruz. Koronavirüsle mücadelede aşının önemi oldukça büyük.

Uzman isimler, hamile adaylara mutlaka koronavirüs aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Yavrusunu kucağına alamadı

Son olarak Bartın'da bir anne adayının koronavirüs nedeniyle vefat haberi geldi. Aşı olmayan ve 1 hafta önce COVID-19'a yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Burada durumu daha da ağırlaşan Demiroğlu'nun bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu, bebeğin alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise sağlık durumu iyi.

Ankara'da 12 can kaybı

Ankara'da bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren gebe sayısı 12'ye ulaştı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, hamileleri aşı olmaları konusunda uyardı ve "2021 yılında Ankara'da 12 tane gebe yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti" dedi. Gebe olup COVID-19'a bağlı hayatını kaybeden 12 kişinin hepsinin aşısızlardan olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Anne adayı koronavirüse yenik düştü

Samsun'da da koronavirüse yakalanan genç anne adayı bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti. Gebeliğinin 36. haftasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan anne adayının koronavirüs aşısını yaptırmadığı belirlendi.

Aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

Hatay'da yakalandıkları koronavirüs tedavisi sırasında bebekleri dünyaya gelen Seçil ve Mehmet Ali Eker çifti, aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğuma 2 hafta kala koronavirüse yakalanan Seçil Eker, "Aşı olmamıştım, 'Doğumdan sonra olurum' demiştim. Doğumdan önce olsaydım bu kadar ağır atlatmazdım, belki hiç hissetmezdim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

6 aylık hamile genç kadın vefat etti

Ordu'da da bir anne adayı geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

6 aylık hamile genç kadın, hastalığa yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

[Fotoğraf: DHA]

Bebeğini kucağına almayı hayal ediyordu

8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren ebe Duygu Ömrüuzun da aşı olmayı erteleyenlerdendi. Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ömrüuzun'un hamile olduğu için bebeğe zarar gelir endişesiyle aşısını olmadığı belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya'da da aşı olmayan anne adaylarının vefat haberleri geldi.

Kumluca ilçesinde doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Ceylin Göktaş ile doğuma 1 ay kala yine virüs nedeniyle hastanede tedaviye alınan 37 yaşındaki Nursel Aksoy hayatını kaybetti. İlk çocukları olan her iki annenin de aşı yaptırmadıkları belirlendi.

Diyarbakır'da da benzer durumlar yaşandı. Son 2 ay içinde kentte 9 hamile koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tamamının aşılarının yaptırmadığı belirlendi.

Aşı olmayı reddetti

Binböl'de geçen yıl evlenen ve 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanınca sezaryenle alınan bebeği vefat eden anne Hülya Koca da yaşamını yitirdi. Yakınları, Hülya Koca'nın hamile olduğu için aşı olmayı reddettiğini ileri sürdü.

"Gebelerin COVID-19'u daha ağır seyrettiği ortada"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile koronavirüsün hamilelerdeki seyri üzerine konuştuk. Koronavirüse yakalanan gebelerin son dönemde hastaneye başvurularının arttığını söyleyen Yiyit, " Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum" diyor.

Hamilelerde aşı olmama yönünde bir eğilimin olduğunu ifade eden Yiyit, "Kafa karışıklığı ve şüphecilik görüyoruz. Sebeplerinden birisi pandemi başında bu konuda yeterli bir veri yoktu. Zaman içerisinde şunu görüyoruz ki gebelerin COVID-19'u daha ağır seyrettiği ortada" dedi.

Gebelerin tek kalple 2 canlıyı vücutlarında beslediklerini, yüklerinin fazla olduğunu belirten Yiyit, "Bebeğin büyümesine bağlı olarak karın hacimleri büyüyor, akciğer hacimleri küçülüyor. Solunum olarak da gebeleri zorlayan bir tablo ortaya çıkabiliyor" açıklamasını yaptı.

"Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum"

Prof. Dr. Yiyit, koronavirüsün seyrine göre ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak gebelerin tedavisinde zaman zaman gecikme olabileceğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Gebelerin tedavilerinde de bazen gecikme yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü her ilacı gebelere veremiyoruz, anne ve bebeğin zarar görmemesi açısından. Bebek sıkıntıya girdiğinde de sezaryenle bebeği almak için olabildiğince geciktirmeye, anne karnında daha uzun tutmaya çalışıyoruz. Annenin tedavisinde biraz gecikme yaşanıyor böyle olunca. Verilerimize baktığımızda pandeminin başından beri haziran ayına kadar geçen süre ile hazirandan eylüle geçen sürede ölümlerde 3 kat artış olduğunu gözlemledik. Bunları üst üste koyduğumuzda Delta varyantının da etkisiyle hamilelerde koronavirüsün daha ağır seyredebildiğini görüyoruz. Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum."

Gebelerin aşı olma süreleriyle ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Yiyit, son 3 aya girmeden hamilelerin aşılanmalarını önerdi.

"Gebelerin son 3 aya gelmeden aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz"

Doğuma yakın sürede enfeksiyon riskinin arttığına işaret eden Nurettin Yiyit, "Hamileliğin son dönemleri çok daha riskli. Zaten normal şartlarda son 3 ay gebelerin fiziksel olarak hareket kabiliyetlerinin azaldığı dönem. Akciğer kapasiteleri gebelerin çok düşüyor, üzerine bir de COVID-19 eklenince durum zorlaşıyor. Koronavirüsle birlikte vücudumuzun ne tür tepki vereceği bünyeyi zaten zorluyor. Bağışıklık sistemini artıracak tedavi yöntemleri kullanılıyor. Gebelerin son 3 aya gelmeden aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

Nurettin Yiyit, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaş grubu olarak zaten tüm gebelerimizin aşılanması gerekir. En ideal aşı dönemi gebeler için aradaki 3 ay. İlk 3 ayda aşılama yapılabilir ama normal şartlarda ilk 3 ay ilaç tedavisinin gebeler için kullanılmaması yönünde bir fikir vardır. Ama şu an aşıların hamilelere zarar verdiğine dair elimizde bir veri yok. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim ki asla son 3 aya kadar aşılarını bekletmesinler."

"Servisimizde yatan gebelerin hiçbiri aşılı değil"

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Aşıyı gebelikte de kesinlikle öneriyoruz. Şu anda COVID-19 servisimizde 25 gebemiz yatıyor ve ne yazık ki hiçbiri aşılı değil" dedi.

Hamile COVID-19 vakalarında en sık görülen komplikasyonlara ilişkin bilgi veren Tekin şunları söyledi:

"Özellikle gebelik esnasında en sık gördüğümüz komplikasyonlar, erken doğum. Bebeğin durumunun bozulmasına bağlı olarak mecbur kalıp sezaryene alıyoruz. Düşük ve komorbidite (ek hastalık) riski artıyor. Özellikle yoğun bakıma gidişte 4-5 kat artış görüyoruz. Gebelerimiz solunum sıkıntısını daha fazla yaşıyor, akciğer problemlerinin daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. 100 bin gebe verisiyle yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, hamilelerde COVID-19 sebebiyle ölüm riski 22 kat fazla."

"Bugüne kadar 2 bin 500 COVID-19 gebe takip ettik"

Prof. Dr. Tekin, anne karnındaki bebeğe COVID-19 bulaşma ihtimali bulunmadığının altını çizerek doğumdan sonraki bulaşı ihtimaline karşı da doğumhanede özel önlemler alındığını dile getirdi.

Son yapılan çalışmalarda sezaryen doğumlarda bebeğe COVID-19 bulaşının normal doğuma göre daha fazla olduğunun tespit edildiğini aktaran Tekin, "Biz de bu anlamda normal doğuma ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 500 COVID-19 gebe takip ettik, 800 civarında doğum yapıldı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 40-yüzde 50'sini normal doğumla sonuçlandırmaya çalıştık şeklinde konuştu.