Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hamileyken aşı olanların bebeklerinde antikor gelişti
Koronavirüs aşıları ile ilgili tartışmalar sürerken, İsrail’de yapılan araştırma aşının etkinlik kapsamını gözler önüne serdi. Hamileyken aşı olanların bebeklerinde virüse karşı antikor geliştiği tespit edildi.
Hamileyken aşı olmak, yenidoğanlarda da antikor oluşumunu sağlıyor.
İsrail’de yapılan araştırma, koronavirüs aşısının doğacak bebekler üzerindeki koruyuculuğunu da ortaya çıkardı.
40 bebekten kan örneği alındı
Araştırmada, anneleri hamileyken 2 doz koronavirüs aşısı olan 40 bebeğin göbek kordonundan kan örnekleri alındı.
Yapılan testlerde, bebeklerin hepsinde koronavirüse karşı antikor tespit edildi.
Sonuçlar, hamile kadınların aşı olmasının faydasını gözler önüne serdi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ilk başta hamile kadınların koronavirüs aşısı olmasına onay vermemiş ancak daha sonra aşı programına dahil etmişti.
Etiketler: İsrail Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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