Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da günlük en yüksek can kaybı: 289 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 289 kişinin hayatını kaybetmesiyle, en yüksek günlük ölü sayısı kayıtlara geçti.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 bin 833 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 489 bin 23'e çıktı.
Ülkede, 121 binden fazla COVID-19 testi yapılırken, ölü sayısı 289 artışla 28 bin 986'ya yükseldi.
Günlük en yüksek vaka Kasım ayında tespit edilmişti
AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.
Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
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