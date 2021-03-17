Sri Lanka'da burka giymenin yasaklanması önerisi, onay için kabineye sunuldu.

Kabine toplantısı sonrası hükümet sözcüsü Keheliya Rambukwella, "Ulusal güvenlik temelinde ilerleyeceğiz, başka bir şey değil." dese de Müslüman toplum bu karara katılmıyor.

21 milyonluk ülkenin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Sri Lankalı Müslümanlar, burka yasağını "ayrımcılık eylemi" olarak niteliyor.

Geçici yasaklar şiddeti doğurmuştu

AFP'ye konuşan Silma Mohideen, hükümetin 2019 yılında uyguladığı geçici yüz kapatma yasağının ardından Müslüman kadınların "düşmanlıkla" karşılaştığını söyledi.

Mohideen, "Aniden bunun (nikap) çıkarılması istendiğinde, onlar (Müslüman kadınlar) için bunu yapmak neredeyse imkansızdı." diye ekledi.

Hükümet, ilgili kararı, otellere ve kiliselere düzenlenen saldırılardan sonra almıştı.

"Budist oyları için..."

Sri Lanka Müslüman Konseyi de hükümeti, Budistlerin oylarını kazanabilmek için Müslümanları birer "nefret objesi" haline getirmekle suçladı.

Konsey sözcüsü Hilmy Ahamed, Sri Lanka hükümetinin, koronavirüs nedeniyle ölen 350'den fazla Müslüman'ın cenazesinin İslami usüllerle defnedilmesi yerine yakıldığına da dikkat çekti. (Bu uygulama daha sonra iptal edildi)

"Sri Lanka yanlış örnekleri seçiyor"

Müslüman hakları aktivisti Shreen Saroor ise Sri Lanka'nın, İsviçre'deki burka ve peçe yasağına ilişkin referandumdan cesaret alarak böyle bir adım atmış olabileceğini vurguladı.

Saroor, "Sri Lanka, tüm dünyadan yanlış örnekleri seçiyor." dedi.

Yasakların kapsamı genişletilebilir

Öte yandan Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekera, ülkede kayıt altında olmayan medreselerin gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde kapatılmasına yönelik adımların atılacağını da kaydetmişti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği çağrı yaptı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ise Sri Lanka'daki Müslümanlara yönelik sistematik ırkçılık ve ayrımcılığa tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, uluslararası topluma, İslam dünyasına ve insan hakları örgütlerine, savunmasız halklara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı kınayan Karadaği, Müslüman azınlığa karşı nefret söylemlerini yayanlara karşı durulması, bu kitlenin haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması, dini simgelerine ve uygulamalarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Uzlaşı olabilir mi?

Burka yasağına dair "ulusal güvenlik" vurgusu yapan Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Keheliya Rambukwella, meselenin istişare ve uzlaşı gerektiren ciddi bir mesele olduğunu belirterek konuya ilişkin değerlendirmenin zaman alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Jayanath Colombage ise, tepkilerin ardından, "Bu yalnızca tartışılmakta olan bir tekliftir." ifadesini kullandı.