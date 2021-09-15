Sağlık Bakanlığı 15 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 341 bin 4 test yapıldı. 28 bin 224 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 248. Bugünkü iyileşen sayısı ise 28 bin 536.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir.” dedi.