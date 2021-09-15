Yozgat'ta yaşayan 65 yaşındaki astım hastası Mevlüde Kalkan koronavirüse yakalandı.

Sırası gelmesine rağmen aşı olmayan kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Aşım geldi, aile hekimime gittim. Alerjim var diye vurulmadım. Doktorum yüzde 90 koruyor, vurul dedi. Ama dinlemedim, korktum astımım var kriz geçiririm diye. O nedenle vurulamadım."

Günlerdir hastanede yatıyor

Mevlüde Kalkan 14 gün boyunca evde tedavi gördü. Ancak bir türlü iyileşemedi. Durumu ağırlaşınca da hastaneye kaldırıldı.

Günlerdir Yozgat Şehir Hastanesi'nde yatan Kalkan, iyileşip evine dönmek için gün sayıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Pişmanlığı büyük olan Mevlüde Kalkan aşı olmayanlara şöyle seslendi:

"Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çok pişmanım, herkesi aşı olmaya davet ediyorum, aşılarını vurulsunlar, ben de vurulacağım söz veriyorum."