Koronavirüs salgınında anne adayları da risk grubunda bulunuyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hamilelerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Aşı yaptırmamanın bedelini hamileler kat be kat ağır ödüyor.

Kayseri'de yaşayan Serap Çalışkan da aşı olmamanın bedelini ağır ödeyenlerden. 30 yaşındaki Çalışkan aşı olmayı korktuğu için sürekli erteledi. Hamileyken koronavirüse yakalandı. İhmali neredeyse canına mal oluyordu.

"Aşı yaptırmadığım için çok pişmanım"



Aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyleyen Çalışkan, "COVID-19 sürecim çok zorluydu, nefes darlığım çok fazlaydı. Hamile olduğum içinde daha da ağır geçti. Aşı yaptırmadığım için çok pişman oldum. Hastanede sonuçlandı. Bebeğimi koronavirüslü şekilde dünyaya getirdim. Çok zor bir süreç geçirdik" dedi.



Aşı olmadığı için pişmanlık yaşayanlardan biri de 34 yaşındaki Nurcan İskici. 6 aylık hamile olan İskici, belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdı. Sonucu pozitif çıktı. Genç kadın, durumu ağırlaşınca hemen hastanede tedavi altına alındı.

"Bebeğimin durumunun iyi olduğunu söylüyorlar"

Geçirdiği zorlu süreci anlatan İskici, şunları söyledi:

"Kimseyle konuşamıyorum. Kızıma telefonda cevap veremiyorum. Bebeğimin durumunun iyi olduğunu söylüyorlar. Ama bende nefes darlığı ve öksürük olduğunda ağrı çekiyorum ve ondan da korkuyorum."



Hamilelere "aşı olun" tavsiyesi

Uzmanlara göre aşı olmamak hamilelik döneminde birçok riski beraberinde getiriyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Bu hastalığı geçirdiklerinde çok fazla ilaç almaları, solunum cihazına bağlanmaları ya da dediğim gibi erken doğum riskiyle karşı karşıya kalmaları söz konusu. O yüzden aşılarını olmaları COVID-19 enfeksiyonu geçirmelerinden çok daha iyi olacaktır" açıklamasını yaptı.



Koronavirüs aşısı gebelere hamileliğin ilk 3 ayından sonra öneriliyor.

Risk grubunda olanlara ise daha erken yaptırması tavsiye ediliyor.