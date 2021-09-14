Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Mersin sahillerine ulaşan atıklarla ilgili sahil bandında 12 Eylül'de başlayan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki kumsalda görülen atıkları imha edilmek üzere topladı.

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekipleri de sahil bandının farklı noktalarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.