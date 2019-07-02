Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcağın ve güneşin neden olduğu rahatsızlıklar da kendini gösterdi. Bunlardan biri de Güneş Alerjisi...

Güneş Alerjisi ile ilgili merak edilenleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Aydın'a sorduk:

Güneş Alerjisi nedir?

"Halk arasında güneş alerjisi olarak bilinen durum aslında güneş ışınlarının deride ortaya çıkardığı zararlı etkiler sonucu ortaya çıkan değişik klinik durumları kapsayan fotodermatozlar dediğimiz hastalık grubudur. Çeşitli kozmetikler, sabun, parfüm gibi ürünlerin UV ile etkileşmesi sonucu oluşan deri döküntüleri ve bağışıklık sisteminin de içinde rol aldığı reaksiyonları kapsamaktadır.

Her döküntü alerji değildir

En önemlisi yazın görülen her döküntü güneş alerjisi değildir. Bu yüzden ilgili uzman hekimlerin görüşü mutlaka alınmalıdır Oluşan klinik tabloya bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler de değişiklik gösterecektir. Bu belirtiler deride kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, su toplama, ağrı, yanma olabilir.

Güneş alerjisi daha farklı hastalıklara neden olur mu?

Güneş alerjisiyle başvuran hastalarımızda önce bu durumun başka bir hastalıkla ilişkisi olup olmadığını araştırıyoruz. Sonra en doğru biçimde yönetmeye çalışıyoruz.

UV ışınları cilt lekeleri, melasma, çiller, erken yaşlanma, deri kanserleri gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Ayrıca güneş hassasiyeti SLE gibi bazı otoimmun hastalıkların belirtisi olabilir.

Bebekler ve beyaz tenliler tehlike altında

Bebekler ve beyaz tenli kişiler güneş yanığına ve güneşe bağlı istenmeyen yan etkilere daha hassastırlar. Ayrıca çocuk yaş grubunda yaş ilerledikçe hassasiyet kendiliğinden kaybolma eğiliminde olur.

Genellikle ilerleyen yaşla birlikte hastalıkların şiddeti azalmaktadır. Ancak aynı şiddetle devam edebilir ya da daha da şiddetlenmesi de rastlanabilir.

Güneş Alerjisi nasıl tedavi edilir?

Güneş hassasiyetinin nedeni ilaç veya kişinin kullandığı kişisel kozmetik ürün ise bir daha kullanılmaması ile kendiliğinden gerilemesi sağlanabilir.

Hastanın yıllarca kronik güneş maruziyeti devam ettiği durumlarda ise güneş hassasiyeti şiddetlenebilir. Oluşan klinik tabloya göre tedaviler değişiklik göstermekle birlikte, hafif olgularda topikal steroidli kremler yeterlidir. Şikâyet durumuna göre antihistaminik tedaviye eklenir. Ancak şiddetli cilt reaksiyonları durumunda sistemik steroid ve nadiren de hidroksiklorokinler ve diğer tedaviler seçenek olarak karşımıza çıkabilir."

Güneş Alerjisi'nde nasıl korunulur?

Güneş hassasiyeti olan bireyler güneş ışınlarının dik olarak geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmaktan kaçınmalıdır. Güneş gözlüğü, şapka, açık renkli uzun giysiler giyerek kendilerini güneşten koruyabilirler. Güneş temasının engellenemediği durumlarda güneş koruyucular kullanılmalıdır."

Kaynak: TRT Haber