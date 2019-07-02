Yazın sık karşılaşılan enfeksiyonlar arasında gıda zehirlenmeleri ilk sıralarda... Besin zehirlenmeleri genellikle bulantı, kusma, karın ağrısı, kramp ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Peki gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Zehirlenme belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesinden nasıl korunulur? Tüm bu soruları Kayseri Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Doktor Mehmet Demirkaya'ya sorduk.

Gıda zehirlenmesi neden olur?

"Besinlerde bulunan mikrorganizmalar üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği olumsuz koşullar nedeniyle çoğalmaya başlar ve toksin üretirler sonrasında besin zehirlenmesine yol açar. Bu mikroorganizmalar da bakteri, virüs ve parazittir.

Yiyeceklerin muhafaza koşullarına dikkat

Tüm yiyecek maddelerinin üstlerinin kapatılması ve soğutulması gerekir ayrıca gıda maddelerine dokunmadan önce ellerin temiz olmasına özen gösterilmelidir. Zararlı bakterileri öldürmek için tüketilecek olan etlerin buzlarının iyice çözülüp pişirilmesi gerekir. Pastörize edilmemiş sütten, çiğ yumurtadan ve az pişmiş etten kaçınılmalıdır.

Sıcakta bekletilen su, pişirilmeden yenenen sebzeler...

Kırmızı et, yumurta, süt, midye, istiridye tüketimi en aza indirilmelidir. Pişirilmeden yenen sebze-meyvelerin katıldığı soğuk yemeklere de mesafeli durmak gerekir. Ayrıca damacana ve sebilde sıcakta bekletilen sular bakteri üretmeye çok yatkın olduğu için tüketilmemelidir. Açıkta bekletilen yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Gıda zehirlenmesi nasıl belli olur?

En yaygın belirtiler, mide ve bağırsakların iltihaplanması nedeniyle kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Ancak, bazı gıda zehirlenme türlerinde ateş, dışkıda kan, kas zayıflığı görülebilir.

Kuluçka dönemleri değişkendir. Bazı gıda zehirlenme türlerinde hastalık semptomları birkaç saat içinde görülebilir. Bazılarının görülme süresi ise 12-48 saati bulabilir.

Gıda zehirlenmesi, ciddiye alınması gereken bir hastalıktır ve zehirlenme şüphesi doğduğunda en yakın hastaneye gitmek gerekir. Ancak hastaneye gidene kadar ve doktor kontrolü sonrasında da basit yöntemler uygulayabilir, hastalığın şiddetini doğal çözümlerle azaltılabilir.

Bol bol su ve maden suyu için

Şiddetli kusma ve ishal sonucu aşırı sıvı kaybı sağlık açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden bol bol su içilmelidir. Aşırı sıvı kaybı nedeniyle vücudun kaybettiği mineral kaybını maden suyu içerek karşılanabilir.

Meyve posası tüketin

Meyve posası tüketimi gıda zehirlenmesine karşı güçlü direnç sağlar. Potasyum, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot açısından oldukça zengin olan muz; mangan, bakır, flor, magnezyum, kalsiyum, potasyum açısından zengin olan elma gibi meyvelerin posasını yemek vücudu güçlendirir.

Kızarmış besinler yerine haşlanmış veya fırınlanmış sebzeler tercih edilmelidir. Çorba her zaman bir kurtarıcıdır. Şekersiz ve limonlu bir kahve de ishali geçirmeye yardımcı olur."

Kaynak: TRT Haber