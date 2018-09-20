Gün arkadaşı kadınlar bir araya gelip pazarda sergi açtı

Amasya Merzifon'da altın günlerinde tanışan ve aralarında çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele edenlerin de bulunduğu 7 kadın, örgüden takıya yıllardır büyük emekle hazırladıkları ürünlerini görücüye çıkarmaya karar verdi.

Tarihi Taşhan'da cumartesi günleri "Kadın El Emeği Pazarı" adıyla sergi açan kadınlar, örtüden şala, kına kıyafetinden çantaya, takıdan mutfak süslerine kadar ortaya koydukları pek çok ürünü satarak gelir elde ediyor.

"Evde el işleriyle uğraşarak kendimi geliştirdim"

Pazarın koordinatörü Dilek Yıldız, lösemi hastası olduğunu, kadınların el emeği ürünlerinin sandıklarda kalmaması için pazar açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Lösemi hastasıydım, yendim. Doktorum bana o süreçte, 'Bir insan kendi kendinin doktoru olabilmeli. Bir şeylerle uğraşman gerekiyor' dedi. Ben bunu yaptım. Günden güne güçlendim. Evde el işleriyle uğraşarak kendimi geliştirdim. Loğusa terlikleri, kesme incilerden bardak süslüyorum. 'Bir bayan her şeyi üretebilir' düşüncesiyle alanlara çıktım. Hem çocuklarımı hem de kendimi geliştirdim."

Atölye açmayı da planladıklarını belirten Dilek Yıldız, "Hanımlarımız ürettikleri ürünleri buraya getirip pazarlamayı öğrenip aile bütçelerine katkıda bulundu. Pazarımıza engelli arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Onlarla birlikte topluma faydalı olmak istiyoruz. Oluşturacağımız atölyelerde marifetlerimizi, hünerlerimizi bilmeyen arkadaşlarımıza öğreterek topluma yeniden kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

"Beraber olursak çok şeyi başaracağımıza inanıyorum"

Pazarda takı satışı yapan ev hanımı Semra Türe, yaptığı iş ile aile ekonomisine katkıda bulunduğunu anlattı.

Kadınların evde oturmaması gerektiğini belirten Türe, "Boncukla uğraşmak bana terapi gibi geliyor. Evde kimse oturmasın, zamanını değerlendirsin. Burada iki haftadır evde ürettiklerimizi satıyoruz. Hanımları alana çağırıyorum. Evde ürettiğimiz ürünler sandıklarda, sepetlerde kalmasın. Herkes getirsin, satış yapsın, evine katkıda bulunsun. Biz kadınlar beraber olursak çok şeyi başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kadınlara pazar açma imkanı sunan Tarihi Taşhan'ın sorumlusu Filiz Yıldırım ise yıllarca el sanatları öğretmenliği yaptığını, en büyük sıkıntılarının ürettikleri el emeklerini pazarlayamamak olduğunu söyledi.

Kadınların üreterek hayata adım attığını vurgulayan Yıldırım, "Yıllardır el sanatları üzerine öğrenciler yetiştirdim ama hiçbir zaman yaptıkları el emeklerini pazarlayacakları alana sahip olamadılar. Arkadaşlar pazar için teklif getirdiklerinde severek konuya el attım. Küçük şekilde başladık ama zamanla çok ses getireceğine inanıyorum. Biz kadınlar olarak pes etmeyi sevmiyoruz, dimdik ayaktayız" dedi.

Kaynak: AA