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Uzmanlar hava kirliliğinin yaşlılarda bunama riskini artırdığını söyledi

Bilim insanları, hava kirliliğinin 50 yaş üstü kişilerde bunama riskini artırdığını açıkladı.

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Uzmanlar hava kirliliğinin yaşlılarda bunama riskini artırdığını söyledi

İngiltere'de yapılan bir araştırma, havadaki yüksek nitrojen oksidin 50 yaş üstü kişilerin demans (bunama) hastalığına yakalanma riskini yüzde 40 artırdığını ortaya koydu.

Londra Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmada, yaşları 50 ila 79 olan 131 bin kişi 7 yıl boyunca incelendi. Bu süre sonunda, bu kişilerden 2 bin 200'üne demans teşhisi konuldu.

Araştırmada, havadaki yüksek nitrojen oksidin 50 yaş üstü kişilerin demans hastalığına yakalanma riskini, temiz havaya sahip yerlerde yaşayanlara göre yüzde 40 artırdığı tespit edildi.

Araştırmayı yürütenlerden İngiltere'deki King's College London'da çevre sağlığı uzmanı Prof. Frank Kelly, araştırmanın hava kirliliği ile akıl sağlığı arasında bir bağ olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Çalışmanın sonuçları "BMJ Open" dergisinde yayımlandı.

Çin'de hava kirliliğinin beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerine etkisi üzerine yapılan bir araştırmada, kirli havanın zekayı gerilettiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, hava kirliliği, bunama
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