Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilim insanı transfer edecek

Türkiye'nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), moleküler biyoloji ve genetik, moleküler onkoloji, moleküler tıp, nano tıp, kişiselleştirilmiş tıp, rejeneratif tıp, nörobiyoloji, biyoinformatik, biyoteknoloji, biyomühendislik ve biyomalzeme gibi alanlarda başarı yakalamış uluslararası projeleri ve bilim insanlarını Türkiye’ye transfer etmek üzere harekete geçti.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası tanınırlığı olan bilim insanlarını bünyesine katarak tersine beyin göçüne de katkı sağlamayı planlayan üniversite, dünyanın en iyi bilim dergilerinde ilan verdi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilanı kısa bir süre önce yayımlamalarına rağmen yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

"60 başvuru aldık

Başvuruları, akademik nitelik, uluslararası deneyim ve Ar-Ge faaliyetlerine bakarak değerlendireceklerini ve uygun bulunanları üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma yapmak ve yerli akademik personel yetiştirmek üzere istihdam edeceklerini söyleyen Erdöl, şöyle konuştu:

"Başvurular arasında Amerika, Avustralya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin en saygın üniversitelerinden mezun olmuş ve dünyanın farklı üniversitelerinde tecrübe kazanmış çok sayıda akademisyen bulunuyor. Dünyada adeta beyin avcılığı yapan bazı ülkeler var. Sadece ABD'de 5 bine yakın Türk bilim insanı hem yaptıkları bilimsel çalışmalar hem de geliştirdikleri tıbbi yöntemlerle bilim dünyasında çığır açıyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreklilikle beyin göçünün durdurulmasına, yuvaya dönüşün hızlandırılmasına dikkat çekerek ve önce kendi bilim insanlarımızı, ardından dünyanın bilim çevrelerini Türkiye'ye çekmeyi başarmamız gerektiğini ifade etmektedir. SBÜ olarak Sayın Başkanımızın bu hassasiyetleri doğrultusunda harekete geçtik."

Erdöl, Amerika, Rusya, Malezya, Singapur, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kolombiya gibi dünyanın çok farklı bölgelerinden şu ana kadar yaklaşık 60 başvuru aldıklarını ve başvuru alma süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

"Türk bilim dünyası için stratejik bir hamle"

Dünyaca ünlü üniversitelerde çalışan çok sayıda akademisyenin başvuru yaptığını belirten Erdöl, "Kolombiya'dan başvuru yapan bir profesörün 221, İtalya'dan başvuran diğer bir adayın 429 uluslararası yayını bulunuyor. Bünyemize dahil edeceğimiz bu akademisyenler üniversitemizde kuracağımız araştırma ekibine çok büyük katkılar sunacaklar" dedi.

Erdöl, bilim insanlarını yeni eğitim öğretim yılında üniversite bünyesine kazandırmak için akademik değerlendirme komisyonları oluşturduklarını söyleyerek, şunlardan bahsetti:

"Komisyonlarımızın olumlu bulacağı projelere niteliğine göre start vereceğiz. Gelecek bilim insanlarının maaşlarını da akademik başarılarına göre belirleyeceğiz. Ar-Ge projeleri ile beraber gelmelerinin kritik öneme sahip olduğunu ve dünyaya öncülük edecek projelere yerli akademisyenlerin entegrasyonunun Türk bilim dünyası için stratejik bir hamle olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum."

Erdöl, attıkları bu adımla Türkiye'nin başta savunma sanayii olmak üzere pek çok alanda yakaladığı başarıyı sağlık alanında da yakalayacağına inandığını anlattı.

Kaynak: AA