Ağabeyi hariç kendisi ve 3 kardeşinde de görme engeli olan Selman Yıldırım, görme engellilere eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Kartal'daki Türkiye Beyazay Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımsız hareket ve beyaz baston eğitimi alan görme engelliler, rahatlıkla günlük işlerini halledebiliyor.

Görme engellilere 28 yıldır beyaz baston eğitimi veren 52 yaşındaki Yıldırım, yaklaşık 9 yıldır derneğe bağlı olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitmen olarak görev yapıyor.

“Beyaz baston görme engellinin gözü, ayağıdır”

Beyaz bastonun bağımsız hareketin temeli olduğunu belirten Yıldırım, "Beyaz baston görme engellinin en yakın arkadaşından daha sadık arkadaşıdır. Gözüdür, ayağıdır. Görme engellinin her şeyidir" dedi.

Yıldırım, görme engellinin bağımsız hareketi yoksa birilerine muhtaç olarak bir köşede oturduğunu ancak bağımsız hareket eğitimini aldıktan sonra işlerini evinde yapabildiğini veya beyaz bastonla dışarıya çıkabildiğini söyledi.

"Beyaz baston da bizim gözümüz"

Görme engelli kursiyerlerden 16 yaşındaki Firdevs Melike Alkan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki çeşitli branşlarda yaklaşık 10 yıldır eğitim alıyor.

Beyaz baston kullanımıyla ilgili aldığı eğitimden çok memnun kaldığını dile getiren 10. sınıf öğrencisi Alkan, görme engellilerin çocukluk dönemlerinde baston kullanımıyla ilgili çekingenliğinin olabileceğini, kendisinin de ilk zamanlarda baston kullanmak istemediğini anlattı. Alkan, "Bu hayatımızın gerçeği. Görenlerin gözü ne kadar önemliyse bence beyaz baston da bizim gözümüz yerine geçebilir. Bizim için bu kadar önemli" dedi.