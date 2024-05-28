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Sağlık
DHA 28.05.2024 11:21

Gaziantep'te kuduz vakası: İki mahalle karantinada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki mahallede vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina sürüyor. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara kuduz aşısı yapılırken hayvanlara da aşılama yapıldı.

Gaziantep'te kuduz vakası: İki mahalle karantinada

Kazıklı Mahallesi'nde başıboş köpeklerin 12 Şubat'ta mahalledeki vatandaşlara saldırması üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan köpekleri incelemek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.

Yapılan inceleme sonucunda Kazıklı Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz olduğu belirlendi.

Saldırıya uğrayan kişilere kuduz aşısı yapıldı

Öte yandan 24 Mayıs'ta Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin de yapılan incelemede kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi.

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı.

Mahallelerin girişine ise "Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür" yazılı tabela asıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.

Hayvanlara aşılama yapıldı

Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı mahallelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara aşılama çalışması yapıldı.

Bölgede, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İslahiye Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca önlem alındı.

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