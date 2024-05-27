Robotlar 10 yıl içinde kafa nakli yapmak için eğitiliyor

Bu iddialı proje, karmaşık kafa ve yüz nakli prosedürlerini gerçekleştirmek için gelişmiş robot teknolojilerini ve yapay zekayı birleştiriyor.

Girişim, ölümcül hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, felç ve çok daha fazlasını içeren ciddi tıbbi durumları hedef alıyor.

BrainBridge'in ilk ameliyatı ne zaman?

Girişimin yöneticisi Moleküler Biyolog Hashem Al-Ghaili, ilk ameliyat için sekiz yıllık bir zaman çizelgesi öngörüyor.

Kendisi bu dönemin en iyi yeteneklerin işe alınmasına ve başta omurilik onarımı olmak üzere önemli tıbbi zorlukların üstesinden gelmek için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağına inanıyor.

BrainBridge'in sistemi hala kavramsal aşamada.

Sistem, nakil işlemi sırasında beynin durumunu korumak için yüksek hızlı robotik sistemleri kullanmak üzere tasarlandı.

Bu robotların, bir kafanın uyumlu bir donör gövdesine hassas bir şekilde nakledilmesi gibi hassas bir görevi yerine getirmesi bekleniyor.

Sistem ayrıca, reddedilme riskini en aza indirmek ve hastanın genel görünümünü iyileştirmek için daha genç donör dokularını kullanarak, yüz ve kafa derisi nakli yoluyla işlevselliği ve estetik görünümü yeniden sağlamayı amaçlıyor.

BrainBridge kafa bandı

BrainBridge'in planının dikkate değer yönlerinden biri, Beyin-Bilgisayar Arayüzü ile donatılmış bir cihaz olan BrainBridge kafa bandı.

Bu teknoloji, hastaların iyileşme sırasında ihtiyaçlarını iletebilmelerini, cihazları kontrol edebilmelerini ve düşüncelerini kullanarak görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Amaç, hastaların ameliyat sonrası özerkliğini ve yaşam kalitesini arttırmak.

BrainBridge'in belirtilen misyonu, dönüştürücü tıbbi müdahaleler sunarak insan sağlığının ve iyileşmesinin sınırlarını zorlamak.

Girişim, gelişmiş robotik ve yapay zekayı birleştiren kafa nakli sistemi konseptiyle organ nakli tıbbında devrim yaratmayı hedefliyor.

Nihai amaç, ağır tıbbi rahatsızlıklardan muzdarip bireylerin yeni, sağlıklı bedenlerde bilişsel becerilerini, bilinçlerini ve anılarını koruyarak tamamen işlevsel bir yaşam sürmelerine olanak sağlamak.

BrainBridge, üretken yapay zeka, beyin-bilgisayar arayüzleri ve robot bilimi uzmanlarıyla çalışarak tüm prosedürlerde kusursuz entegrasyon ve yüksek uyumluluk elde etmeyi amaçlıyor.

Otonom cerrahi robotların ve gelişmiş moleküler görüntülemenin konuşlandırılmasının cerrahi hassasiyeti artırması, iyileşme sürelerini kısaltması ve insan hatasını en aza indirmesi bekleniyor.

