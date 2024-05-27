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Dünya
AA 27.05.2024 10:35

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde bir evi bombaladı. Saldırıda en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ez-Zuhur Caddesi'nde bulunan bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bazılarının da yaralandığını aktardı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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