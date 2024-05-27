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Dünya
AA 27.05.2024 10:17

Hollanda'da Starbucks şubelerinin önünde İsrail protesto edildi

Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, kahve zinciri Starbucks'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri yaptı.

Hollanda'da Starbucks şubelerinin önünde İsrail protesto edildi

İsrail ve Starbucks aleyhine dövizler taşıyan grup, şirketin Rotterdam merkezindeki şubesinin önünde bir araya geldi.

Şubenin önüne Filistin bayrakları ile "Starbucks soykırım için içecek hazırlıyor" ve "Boykot Starbucks" yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, Starbucks'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

Hollanda'da Starbucks şubelerinin önünde İsrail protesto edildi

Göstericiler, "Starbucks finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Boykot Starbucks", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Filistin destekçisi gruplar, diğer şehirlerdeki Starbucks şubelerinin önünde de eş zamanlı gösteriler düzenledi.

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