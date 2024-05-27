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Dünya
AA 27.05.2024 10:11

Borrell: İsrail, UAD'nin durdurmasını istediği saldırıları sürdürüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik yeni tedbir kararlarının uygulanması gerektiğini ancak İsrail'in, durdurulması istenen saldırılara devam ettiğini söyledi.

Borrell: İsrail, UAD'nin durdurmasını istediği saldırıları sürdürüyor

Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusuna değinen Borrell, şunları söyledi:

"UCM'nin çalışmalarına saygı duymalıyız ve mahkemenin bu girişim hakkında ne düşündüğüne sindirme, korkutma olmadan karar vermesini sağlamalıyız. Ne yazık ki durum böyle değil. Mahkeme korkutuluyor ve antisemitizmle suçlanıyor. Netanyahu hükümetinin hoşlanmadığı bir şey yapan herkes gibi. UCM savcısına yönelik Yahudi düşmanlığı suçlaması kesinlikle kabul edilemez."

"Bu gerçekten bir ikilem"

Borrell, UAD'nin 24 Mayıs'ta verdiği yeni tedbir kararlarına da değinerek "Burada da yine sadece saygı göstermekle kalmayıp, mahkeme kararının uygulanmasını da gözetmemiz gerekiyor. Ne yazık ki İsrail'in, durdurulması istenen askeri harekata devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Maalesef bir mülteci kampına düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu gerçekten bir ikilem." diyen Borrell, bugün AB dışişleri bakanları toplantısında bu konunun ele alınacağını kaydetti.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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