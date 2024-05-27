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AA
HABER GİRİŞ
27.05.2024 09:45
, 27.05.2024 09:47
SON GÜNCELLEME
27.05.2024 09:47
Papua Yeni Gine'de 2 bin kişi toprak altında kaldı
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi
Ayrıntılar geliyor...
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