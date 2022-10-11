İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuzun tüm dünyada yaygın olarak görülen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu vurgulandı.

Edirne'de uyuz vakalarının değişken oranlarda görülebildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizdeki uyuz vaka sayıları incelendiğinde 2019, 2020, 2021 yıllarına göre 2022 yılında bir artış saptanmamış olup aksine 2020 yılından günümüze vaka sayılarında anlamlı düzeyde bir azalma olduğu tespit edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu yakından takip edilmekte ve gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır."