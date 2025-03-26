"Duman avcıları" bayramda da iş başında

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye genelinde tütünle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Şubat ayında başlatılan çapraz denetim uygulamasıyla, farklı illerdeki ekiplerin görev yerleri dışındaki illere gönderildiğini aktaran Demirkol, 105 denetim ekibinin 81 ilde mücadelede görev aldığını belirtti.

Demirkol, çapraz denetimler sayesinde iller arasındaki tecrübe paylaşımının sağlandığını ve denetimlerin etkinliğinin arttığını vurgulayarak, "Çapraz denetimlerin çok etkili ve verimli olduğunu yapmış olduğumuz analizlerde de görüyoruz. Yaklaşık 10 bine yakın denetim, 105 ekibimizle gerçekleştirilmiş oldu. Bu çok büyük bir rakam. Çapraz denetim ekiplerimiz, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleriyle birlikte yerinde denetimleri artırarak devam ediyor. Gün geçtikçe de ihlal tespitlerinin azalarak aşağıya gittiğini görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

"Denetimler, bayramda da aktif bir şekilde devam edecek"

İki çapraz denetimle daha yılı tamamlamayı planladıklarını ifade eden Demirkol, "10 bin denetimde binin üzerinde cezai işlem uygulandı. Cezai işlemler kişilere ya da işletmelere uygulanabiliyor. Denetimlerde kurala uymayanların cezai müeyyideyle karşılaşacaklar" dedi.

Demirkol, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununun temel amacının, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ve tütünün zararlı etkilerinden vatandaşların korunmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin ramazan ayı boyunca sürdüğünü ifade eden Demirkol, "Denetimler, bayramda da aktif bir şekilde devam edecek. ALO 184 ihbar hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile bu ihlali gören vatandaşlarımız bu sistemlere 7 gün 24 saat ihbarda bulunabiliyor. Ekiplerimizin, ihbar edilen mekanı 2 saat içerisinde denetleme görevleri var. Aynı zamanda da rutin denetimlerimiz devam ediyor. Türkiye genelinde 1500 ekibimiz ise 7 gün 24 saat kendi illerinde görev yapıyor. Çapraz denetimlerde de 105 ekibimizi buralara takviye olarak gönderdik" diye konuştu.

Sigara bırakma polikliniklerinin sayısı artıyor

Cezai işlemler ve denetimlerin tütünle mücadelenin bir bölümü olduğunu söyleyen Demirkol, ilçeler arası çapraz denetimlerin de devam ettiğini, bu kapsamda ise bir ilçeden başka bir ilçeye ekiplerin gittiğini aktardı.

Türkiye genelinde 1200 sigara bırakma polikliniğinin de bulunduğunu anımsatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Bu rakamı 2 bin 500'e çıkarmak üzere kolları sıvadık. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun takdirleriyle hızlı bir şekilde halk sağlığı uzmanlarımız ve asistanlarımızın da sigara bırakma polikliniği hizmeti vermelerinin önünü açmış olduk. Aile hekimlerimizden de gönüllü olanlarının sigara bırakma polikliniği yapabilmeleri için sertifikasyon eğitimlerimiz başladı. Şu anda etkin sigara bırakma polikliniği sayısı ve niteliğini artırma konusunda çalışmalarımız devam ediyor."