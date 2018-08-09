Diyaliz hastalarına televizyon ve kütüphane hizmeti veriliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, diyaliz ünitesinin 2011 yılında faaliyete geçtiğini belirtti.

Her hasta için televizyon var

Ünitede şu anda 22 cihazın aktif çalıştığını ve yaklaşık 90 hastaya hizmet verdiklerini anlatan Parlak, şunları söyledi:

"Hastalar diyaliz ünitesinde 4 saat makineye bağlı kalıyor. Bu, hastalar açısından sıkıcı oluyor. Biz her hasta için monitör ve televizyon kurduk. Diğer hastalar sesten rahatsız olmasın diye birer kulaklık bıraktık. Hastalarımız bu kulaklık sayesinde televizyonunu rahatlıkla izleyebiliyor. Aynı zamanda hastanemizin bir de kütüphanesi mevcut. Hastalar istedikleri takdirde kütüphaneden temin ettikleri kitaplarla da zamanlarını değerlendirebilirler. Kısa süre içinde hastanemize ait internet ağı da hizmete girecek. Bu sayede hastalarımız sıkılmadan vakit geçirebilecekler."

"Film izliyoruz, haberlere bakıyoruz"

Hastahanede 18 yıldır diyalize giren Fevzi Öztunç, "4 saat boyunca beklemek zorunda kalıyorduk. Zaman geçmiyordu, sıkılıyorduk. Televizyonlar kurulduğundan bu yana zaman çok güzel geçiyor. Film izliyoruz, haberlere bakıyoruz, belgesel izliyoruz. Bize bu hizmeti sunan hastane yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA