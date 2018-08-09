Kombine göz ameliyatıyla yıllar sonra görmeye başladı

Gözlerinden 15 yıl önce birer gün arayla katarakt ameliyatı olan 75 yaşındaki Mehmet Oran'ın dünyası, o günden sonra adeta karardı.

Her iki gözünde görme kaybı oluşan ve eşinin yardımı olmadan hiçbir işini yapamayan Mehmet Oran, Sağlık Bilimleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yapılan operasyonun ardından yeniden görmeye başladı.

Oran yıllar sonra yeniden görmeye başladığı için çok mutlu ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Görme kaybı nedeniyle destek olmadan hareket edemediğini ifade eden Mehmet Oran, "Sürekli evde oturuyordum, camiye bile eşimle gidiyordum. Şimdi çok şükür kendi başıma gidiyor, kendi başıma geliyorum. Her işimi görüyorum. Hiç kimseye yüküm kalmadı. Doktorların Allah işleri güçlerini rast getirsin. Allah'a şükür beni bu hale getirdiler" ifadelerini kullandı.

"11 yıldır iğnenin ucundaki ışık kadar görüyordum"

Oran, 11 yıldır iğnenin ucu kadar bir ışık gördüğünü dile getirerek, "Sol gözümde sadece bir ışık vardı. Sağ gözüm ise tamamen kaybolmuştu. İğnenin ucundaki ışık kadar görebiliyordum. Elimden tutmayan olmazsa, yemeğimi bile yiyemiyordum. Her zaman eşim yemeği yediriyordu. Etrafım şimdi aydınlık, güllük gülistanlık. Dünya çok güzel. Camiye de kendim gidip geliyorum. Hocalarım dünyayı bana gösterdiler" dedi.

Mehmet Oran, bu güne kadar göremediği 5 torunu olduğunu anlatırken, duygulu anlar yaşadı. Oran, 11 yıldır en çok özlem duyduğu şeyin eşini ve çocuklarını görmek olduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Durukan ise Oran'ın kendilerine başvurduğunda ciddi bir görme kaybı sorunu olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Muayene bulgularında ayrıca, gözün ön kornea tabakasının da beyazlaşmış ve saydamlığını yitirmiş olduğunu da tespit ettiklerini ifade eden Durukan, hastasının durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Her iki gözünde de gözün arka kısmında esas görmeyi sağlayan retina tabakası yerinden ayrılmıştı. Bu şartlarda daha önce müracaat ettiği merkezlerde tedavi önerilmemiş ve 'bu haliyle idare et' şeklinde kendisine beyanlarda bulunulmuş. Hastamız bir umut olarak bize müracaat etti.

Zayıf bir ışık hissi olan sol gözüne zor bir ameliyat önerdik. Hem gözün ön tabakasının değiştirilmesi hem de arka tabakaya yönelik aynı seansta yapılacak kombine bir ameliyat planlandı.

Kendisinin onayı ile 1,5 ay kadar önce geçici yapay kornea ile gözün arka tarafına müdahale ettik. Doç. Dr. Gökçen Gökçe tarafından gerçekleştirilen kornea nakliyle ameliyatı sonlandırdık. Her şey yolunda gidiyor ve hastamız ameliyat sonrası birinci ayda yüzde 40 görmeye başladı. Bu cesaretle biz sağ gözüne de ameliyat önerdik. 2 gün önce de sağ gözünü opere ettik ancak bu gözünden birkaç ameliyat daha geçirecek."

"Işık hissi olan her göze bir şans verilmelidir"

Prof. Dr. Durukan, Mehmet Oran'ın tedavi süreciyle ilgili "Bu hastamızda özellikle vurgulamak istediğimiz, ışık hissi olan her göze bir tedavi şansı verilmesi gerektiğidir. Katarakt ameliyatı sonrasında gözün ön tabakasında yetmezliğe gitmiş, sağ gözüne kornea nakli yapılmış. O nakil de başarılı olmamış, sol gözüne de hiçbir operasyon önerilmemiş. İlk yapılan katarakt ameliyatına eşlik eden başka bulgular var mı onu bilmiyoruz. Tek başına katarakt ameliyatını suçlamak ağır olabilir, başka problemler de varsa ameliyat o süreci hızlandırmış olabilir" diye konuştu.

Kaynak: AA