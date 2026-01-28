Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
Sağlık
AA 28.01.2026 11:22

Diyabet teşhisi konuldu, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 6 ayda 34 kilo verdi

Kayseri'de fazla kilolarından kaynaklanan rahatsızlıkları nedeniyle gittiği doktorunun önerisiyle Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 24 yaşındaki Rabia Gizem Doğaner, 6 ayda 34 kilo verdi.

Diyabet teşhisi konuldu, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 6 ayda 34 kilo verdi

Kayseri'de ikamet eden bir çocuk annesi Rabia Gizem Doğaner, 138 kiloya çıkması nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlıkları nedeniyle gittiği aile sağlığı merkezinde diyabet teşhisi konulan Doğaner, doktorunun tavsiyesiyle 6 ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat etti.

Doğaner, buradaki sağlık kontrolünün ardından diyetisyen Büşra Nur Sığırcı'nın hazırladığı beslenme programını uyguladı.

Diyetin yanı sıra merkezde uzmanlar eşliğinde spor da yapan Doğaner, 6 ayda kontrollü olarak 104 kiloya düştü.

"Nefes alamıyordum"

Rabia Gizem Doğaner, fazla kilosu nedeniyle gündelik yaşamda çeşitli zorluklar çektiğini, zayıflamaya başlayınca rahat şekilde hareket ettiğini söyledi.

Aile hekimine başka bir hastalığından dolayı başvurduğunu ancak kendisinin tavsiyesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine geldiğini ifade eden Doğaner, "Kilom o kadar yükselmişti ki artık nefes alamıyordum. Rahatsız olduğumdan dolayı gece yatamıyordum. Sağlık ocağındaki aile hekimim beni yönlendirdi, güzel bir yere gelince çok mutlu oldum. Şeker hastalığımı da yendim. Daha serüvenin yarısındayım. Devamını getirmeyi istiyorum." diye konuştu.

Kilodan kaynaklı genç yaşta şeker hastalığına da yakalanmanın kendisini üzdüğünü belirten Doğaner, kilo verirken aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de öğrendiğini dile getirdi.

"Şu an çok rahatım"

Doğaner, süreç içerisinde sebze ağırlıklı beslendiğini, yağlı yemeklerden uzak durduğunu anlatarak, "Bu kadar hızlı kilo vermeyi beklemiyordum. İstediklerimi yiyerek, sağlıklı beslenerek bu kadar sonuç beklemiyordum. Şu an çok rahatım." dedi.

Diyetisyen Sığırcı da Doğaner'in kendilerine geçen yıl temmuz ayında gebelik sonrası diyabet hastalığı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Doğaner'in sürece hızlı bir şekilde adapte olarak 6 ay içerisinde 34 kilo verdiğini belirten Sığırcı, Doğaner'in azimli ve kararlı bir şekilde süreci devam ettirdiğini kaydetti.

