RD Global INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, dünya üzerinde kadın, erkek ayırt etmeksizin en sık görülen damar hastalıklarından biri olan başta Kronik venöz yetmezlik ile her yıl neredeyse milyonlarca insan karşı karşıya kalıyor.

Toplardamarlarda oluşan bu hastalık, toplardamarlarda bulunan ve kanın geri akışı engelleyen kapakçıkların (valflerin), bozulması ile gerçekleşiyor. Bu valfler normal bir vücut işleyişinde kanın geri akışını önleyen bariyer görevi görüyor. Kapaklar bilinmeyen bir nedenle ya da toplardamarlarda pıhtı oluştuğunda bozulup kanın aşağı doğru geçişine izin veriyor.

Bu durum yıllar içinde toplardamarlarda basıncın artmasına ve toplardamar yetmezliği gelişimine yol açıyor. Bu kapakçıkların bozulması ya da tıkanması sonucu kanın kalbe geri akışı bozularak başta venöz yetmezlik adı verilen durum oluşuyor.

Venöz yetmezlik hamilelik, genetik, yaş ve uzun süre ayakta durmadan kaynaklanabiliyor. Halk arasında bacaklarda ağrı, kramp, ödem, kaşıntı, bacaklarda huzursuzluk, deri değişiklikleri gibi bilinen çeşitli semptomlar ile karşımıza çıkıyor. Beraberinde varis, venöz ülser, ayak bileklerinde renk değişikliği, iyileşmeyen yaraların açılması ve akabinde uzuv kaybına kadar ilerleyen süreçler ile sonuçlanabiliyor.

Cerrahi yöntemlerle bile onarılamayan damarları aktif hale getirebiliyor

Geliştirilen bu buluşla hasarlı damarın işlevinin eski haline getirilmesi sağlanıyor. Son teknoloji ile geliştirilen bu implante venöz valf – Yapay Damar Kapağı ürünleri, cerrahi yöntemlerle bile onarılamayan ve vücudun damarı yok ederek gerçekleştirilen klasik yöntemlerini geride bırakarak damarı aktif hale getirip, hastalığı tedavi ediyor.

Yüksek teknolojik polimerler ve akıllı malzemelerden üretilen bu damar implantının literatürlerde geçen bilinen klasik yöntemlere kıyasla, damar çapını bozulma öncesi gerçek çapına getirmek ve kullandıkları akıllı malzemeler ile bu yapıyı koruyan bir protez ile remodelizasyon (yeniden modelleme) işlemini gerçekleştiriyor

Remodelizasyon teknolojisi ile üretimi gerçekleşen yapay damar kapağı ürünleri, kullanılan akıllı materyallerin trombo dirençli, reaktif olmayan özelliklerinden dolayı biyolojik olarak uyumlu ve dayanıklı olduğu kanıtlanıyor. Kapak, başlangıçta fizyolojik basınçlarla açılacak ve kapanacak şekilde tasarlanmış, kapak implantasyonunun neden olduğu kesme hızı, trombüs oluşumu olasılığını azaltmak için en aza indiriliyor.

Nihai tasarımlarının, bir prostetik venöz kapakçığın neden olduğu en düşük kayma hızı olduğunu ve bu sonuçlar, etkin bir klinik tedavi şekli potansiyeline sahip olduğunu dile getiren uzmanlar, bu işlemin bir kateter vasıtasıyla anjio altında damara girişim yapılarak kolaylıkla implate edilebilecek bir şekilde tasarladıklarını ifade ediyor.

İşlem minimal invaziv yöntemlerle uygulandığından uzun sürmemekle beraber hasta yatış süreleri mevcut tedavi yöntemlerine göre oldukça düşük olduğu belirtiliyor.