Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü...

Türkiye'de her 3 kişiden biri aşırı kilolu ve yaklaşık 20 milyon kişi obezite ile mücadele ediyor. Üstelik obez sayısı salgınla birlikte daha da arttı.

"236 hastalığın birebir nedeni fazla kilolar"

Konuya ilişkin açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kaya, "Bunu bir hastalık olarak değerlendiriyoruz. Vücut kitle endeksi 30'un üzerine çıktığı zaman vücutta tam 236 hastalığın birebir nedeni fazla kilolar" dedi.

Obezite, sadece fiziki bir problem değil. Aşırı kilo, damarlarda küçük pıhtılaşmalara yol açarak iç organlara zarar veriyor. Obezite sorunu olanlar, koronavirüsü de ağır geçiriyor.

"Yoğun bakım ihtiyacı olanların yüzde 73'ü obez"

Obezitenin birçok hastalığı tetiklediğini ifade eden Kaya, "Yapılan birçok araştırmada yoğun bakım ve hastane ihtiyacı olanların obezite problemi yaşadığını gördük. Hatta bir araştırmada yoğun bakım ihtiyacı olanların yüzde 73'ünün obez olduğu ortaya çıktı. Vücudumuzdaki fazla yağlar büyüdükçe iç organlarımıza zarar veriyor, bağışıklığımızı azaltıyor. Bütün hayat kalitemizi negatif etkiliyor" açıklamasında bulundu.

Mucize diyetler çözüm değil

Uzmanlar obezitenin önüne geçmek için mucize diyet ya da cerrahi müdahalelerin çözüm olmadığını vurguluyor.

Obeziteden kurtulmak için yaşam tarzında değişikliğe gidilmesi gerekdiğini vurgulayan Kaya, "Yaşam tarzımızı değiştirmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, haftada en az 150 dakika aktif egzersiz öneriyor. Yani haftada en az 3 gün 50 dakika yürüyüşün vücuda çok büyük faydası var" dedi.

Kamera: Deniz Kahraman

