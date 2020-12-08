Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) atlatanlarda antikor oluşuyor ve vücut belli bir süre hastalığa karşı bağışıklık geliştiriyor.

Bu durum, hastalığı atlatanların tedbirlere daha az uymasına neden oluyor.

Bugün hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde, koronavirüsün ikinci kez hatta üçüncü kez geçirilebildiğini gözlemlediklerini vurgulayan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vatandaşlarımız ben korona geçirdim, bir daha geçirmem diye düşünmemeli. Herkes her an koronavirüse yakalanabilir. İkinci kez geçirmem diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Antikor değerleri azalıyor, hastalık daha çok yayılıyor

Rehavete kapılarak tedbirlere uymayanlar bir süre sonra hastalığın daha çok yayılmasına neden oluyor.

Çünkü birkaç ay sonra koronavirüs geçirenlerin antikor değerleri azalıyor.

İlhan, "O kişinin belki bulaştırıcılığı yok topluma karşı ama kendisi bu süreyi geçirdikten sonra eğer vücudu yeterli antikoru üretmezse, en son gördüğümüz iki aydan sonra tekrar koronavirüse yakalanabiliyor." dedi.

İkinci kez geçirenlerin çoğunun hastanede yatması gerekiyor

Uzmanlara göre hastalık ikinci seferde daha ağır geçiyor. Hastalığı ilk geçirenlerin daha çok evde tedavi olduğunu ancak ikinci kez geçirenlerin çoğunun hastanede yatması gerektiğini anlatan İlhan, ikinci kez geçirenlerin önlem almadığını, böylece daha çok virüs yüküyle karşılaştıklarını söyledi.