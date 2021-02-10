Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, TRT Haber'de yayınlanan 'Birinci Sayfa' programına katıldı.

Yerli aşıdaki son durum, mutasyon, aşılama süreci ve kısıtlamalarla ilgili bilgi veren Özlü, "Türkiye'nin kendi aşısını üretiyor olması gurur verici, ümit verici. En kısa sürede inşallah kullanırız yerli aşımızı" dedi.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ilk dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Faz-2 çalışmalarına geçilmesinin umut verici olduğunu söyleyen Özlü sözlerine şöyle devam etti:

"Aşı dünyada stratejik bir duruma geldi. Ülkeler arası aşı paylaşımında sıkıntılar var. Türkiye'nin kendi aşısının üretiyor olması gurur verici, ümit verici. Faz-2 çalışması birkaç yüz kişide yapılır. Sanıyorum 300-400 kişilik bir grup olabilir. İkinci dozun ardından da sonuçlar elde edilir. Yaklaşık 2 aylık bir süre olarak görülür. Faz-3 çalışmasına binlerce kişi katılır. En kısa sürede inşallah kullanırız yerli aşımızı."

Aşılamada son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından “Hedef, toplumun yüzde 60’ının aşılamak” açıklamasına vurgu yapan Özlü, “Sayın Bakan'ın sözleri bugün umut vericiydi. Türkiye aşı yapma konusunda iyi potansiyele sahip. 15 milyon doz elimize gelen aşı miktarı. Bunun 100 milyona çıkması önemli. Rus aşısının da Türkiye'de üretilmesiyle ilgili sürecin olduğunu biliyoruz” dedi.

Özlü, aşılamanın durumuna göre yaz aylarına daha güvenli girilebileceğini belirtti.

Yerinde karar dönemi

Bakan Koca’nın iller ve bölgeler bazında yeni karar mekanizması oluşturulacağı açıklamasına da değinen Tevfik Özlü, “Türkiye farklı bir mücadele dönemine giriyor” dedi.

Özlü sözlerine şöyle devam etti:

“Salgının seyrinde bölgesel farklılıklar var. Artık daha yerel, il bazlı kararlar olacak. Devrim olacak. Bazı kriterler iller için gerekli olacak. Rahatlama, gevşeme adımları bölgelerde uygulanacak. Aksi de olacak tabi. Yerel yönetim salgın kontrolünde farklı bir aşama olacak”

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarında ilk doz gönüllülere uygulandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/ve0bpm5J1M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2021

"Mutasyon endişe verici bir durum"

Dünyada ve Türkiye’de görülen mutasyon paniğiyle ilgili konuşan Tevfik Özlü, kurallara sıkı sıkı uyulması gerektiğini vurguladı:

“Mutasyon endişe verici bir durum. Çok mutasyon var, virüste sürekli mutasyon var. İngiltere'deki mutasyon bizi biraz endişelendirdi. Virüsün daha hızlı vücuda girmesi gibi bir gözlem oluşturdu. Mutasyonların salgını kontrolü daha zor hale getirdiği bir paylaşım var. Güney Afrika mutantı ortaya çıktı. Bu da virüsün davranış değiştirdiği bilgisi var ama net değil. Bu durumlar endişe veriyor. Henüz ciddi bir kırılma yok, kontrol edilebiliyor. Bulaşma konusunda aldığımız tedbirlerin işe yaradığını biliyoruz. Ancak daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız”