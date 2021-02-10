ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmayı gerçeklelştirdi.

Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine koronavirüs partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü.

Çift maske yüzde 80 engelliyor

Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.

Çalışma ekibinden Dr. John Brooks, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda ise partiküllerin yüzde 95’inin engellendiğini söyledi.

Brooks, "İlk zorluk, olabildiğince çok insanın maske takmasını sağlamak. Bunun ardından da maske takanların o maskeden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak" dedi.

CDC, virüsle mücadele kılavuzunu, cerrahi maskenin üzerine takılan bez bir maskenin, ilk takılan maskedeki boşlukları kapatarak daha koruyucu olabileceği şeklinde güncelledi.