İnşaatına 2010 yılında başlandı, çalışmalarda sona gelindi. İstanbul'da hizmet veren hastanelere, bir yenisi daha ekleniyor.

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi İstanbul'un en köklü hastaneleri arasında yer alıyor. 1898 yılında inşa edildi. Hastanenin yeni binası Seyrantepe'de yapıldı. Mart ortasına taşınma işlemi gerçekleştirilecek.

600 yatak kapasiteli

Odalar tek ve çift yataklı olarak dizayn edildi. Hastane 600 yatak kapasiteli olacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta dönüşümle beraber nitelikli oda dediğimiz hastanın tedavisinin yanında konforunu sağlama memnuniyetini artırma amaçlı hedefimiz var" dedi.

84 yoğun bakım yatağı ve 24 ameliyathanesi bulunan hastanede, son teknoloji cihazlar kullanılacak.

"Son teknoloji cihazlar olacak"

Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacı Mustafa Özdemir'de konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bizim bu hastanemizde keza dünya standartlarında kontrolü sağlayacağımız her türlü özellik var. Dünyada ne yapılıyorsa teknolojik olarak Hamidiye hastanesinde var"

Hastanenin bazı bölümleri, eski binada hizmet vermeye devam edecek. Boşalan binaları ise aslına uygun olarak yenilenecek.